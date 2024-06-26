Квебек остро нуждается в сурдопереводчиках с французского и английского языков

В настоящее время в провинции насчитывается всего около 250 переводчиков, но адвокаты говорят, что для удовлетворения спроса необходимо удвоить это число.

“Если у нас не будет достаточного количества переводчиков для обеспечения работы системы, она всегда будет работать в убыток”, – говорит Синтия Бенуа из Службы визуального и тактильного перевода (SIVET). SIVET – некоммерческая организация, которая нанимает сурдопереводчиков для медицинских и государственных служб.

Бенуа глухая и работает с переводчиком. Она говорит, что нехватка переводчиков сильно влияет на глухих людей, особенно когда им нужно идти в какие-то общественные заведения или к врачу. “Врач не в состоянии все четко объяснить пациенту. Например, последствия диагноза или лечения. И это влияет не только на глухого человека, но и на медицинского работника, который просто пытается выполнять свою работу”, – сказала она в интервью CTV News.

По данным адвокатов, с 2016 года спрос на услуги устного перевода вырос на 350% благодаря услуге видеотрансляции. Эта услуга позволяет людям с нарушениями слуха использовать язык жестов для общения по телефону. “Это стало похоже на круглосуточное общение 7 дней в неделю. Поэтому вам нужно все больше и больше устных переводчиков, которые были бы готовы ответить на звонок и выполнить перевод”, – сказала Валери Фонтейн, президент Федерации персонала высшего уровня.

Фонтейн является президентом профсоюза, представляющего интересы переводчиков, работающих в CEGEPs и университетах. Из примерно 150 сотрудников только один владеет американским языком жестов (ASL), и он скоро уйдет на пенсию. Фонтейн говорит, что на английской стороне катастрофическая нехватка. Во всей провинции работает всего около семи штатных переводчиков ASL. “Английское сообщество глухих не сможет предоставлять качественные услуги, профессиональные услуги, и они не смогут добиться этого в школах, колледжах и университетах”, – сказал Фонтейн.

Она говорит, что в Квебеке нет курсов американского языка жестов, а квебекский сурдоперевод не пользуется широкой популярностью как профессия. Бенуа считает, что языку жестов нужно обучать в младшем возрасте, возможно, начиная со старших классов школы. “Начните обучение языку жестов там, чтобы у этих учеников появился интерес к профессии переводчика”, – сказал Бенуа. Обучение необходимо для того, чтобы все глухие люди могли получать необходимые им услуги, которые они обязаны получать по закону, независимо от того, на каком языке они говорят.