Проливные дожди к северу от Монреаля разрушают дороги

Проливные дожди, прошедшие за последние несколько дней, повредили около двадцати участков дорог в Чертси, в регионе Ланаудьер, и в четырех секторах этого регииона более сотни семей остались заблокированными в собственных жилищах.

Муниципалитет Чертси, расположенный примерно в 90 километрах к северу от Монреаля, в понедельник утром подсчитал, что за последние 36 часов на его территории выпало 120 миллиметров осадков. По словам мэра Чертси Мишель Жоли, северная часть муниципалитета пострадала больше всего.

“Цель состоит в том, чтобы восстановить доступ к дорогам для всех наших граждан, чтобы они могли передвигаться”, – заявил генеральный директор Chertsey Марк-Андре Плант в понедельник утром. “В конце июня выпадают осадки, и нам приходится справляться с таким количеством ситуаций”. Жоли напомнил, что в муниципалитете, насчитывающем около 5500 жителей, имеется 347 километров дорог и 110 озер.

“Мы ожидаем дальнейших разрушений в ближайшие дни”, – добавила она. “Адаптация к изменениям климата потребует инвестиций в разработку месторождений при конкретной поддержке правительств таких небольших муниципалитетов, как наш”, – сказала она, добавив, что многие проблемы ложатся на их плечи.

Бригады уже временно отремонтировали поврежденные участки вблизи Лак-Лейн и Лак-Клермустье. Однако муниципалитет ожидает, что на пяти или шести асфальтированных дорогах, поврежденных дождями, потребуется помощь инженеров, что может занять больше времени.

Оливье Сикар, директор муниципальных сетей общего пользования, подчеркивает, что худшее уже позади, но ремонтные работы иногда занимают больше времени, поскольку бригадам приходится совершать несколько поездок между различными поврежденными участками и ремонтировать самые аварийные участки в первую очередь.

Жоли добавил, что озеро Синь вышло из берегов и что под наблюдением находятся две водные артерии – реки Уаро и Жан-Венн. Служба общественной безопасности Квебека сообщила об умеренном наводнении на реке Уаро у истоков водопада Дорвин в Роудоне, примерно в 15 км от муниципалитета Чертси.

Планте призвал граждан быть осторожными на дорогах, особенно вечером, когда трещины менее заметны. Он также посоветовал людям не выходить на реку Уаро на байдарках или каноэ.