Тело мужчины обнаружено в парке Ангриньон, полиция Монреаля проводит расследование

Тело мужчины обнаружено в одном из центральных парков города. Полиция проводит расследование

Полиция Монреаля (SPVM) проводит расследование по факту обнаружения тела в парке Ангриньон в понедельник днем.

В 13:55 в полицию поступил звонок о том, что недалеко от бульвара Тринитари в парке было обнаружено тело.

Полицейские и парамедики прибыли на место происшествия и обнаружили тело мужчины, который, по всей видимости, скончался на обнаруженном месте, сообщили в SPVM.

Возраст и личность мужчины пока не разглашаются, поскольку следователи работают над установлением причин его смерти.

В SPVM заявили, что смерть считается подозрительной, но не назвали ее убийством.