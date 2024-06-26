Летняя вечеринка в библиотеке Пьерфонда: танцуют все!

Отпразднуйте начало лета в библиотеке Пьерфона, проведя ознакомительный мастер-класс по ивуарийскому танцу!

Во время этого бесплатного мастер-класса у участников будет возможность познакомиться с основами ивуарийского танца, включая базовые па, символические жесты и движения, характерные для этого динамичного вида искусства.

Независимо от того, новичок вы или опытный танцор, этот мастер-класс рассчитан на все уровни и предлагает инклюзивный опыт, где каждый может свободно выразить себя через движение.

Среда, 26 июня 2024 г., с 14:00 до 15:00 в библиотеке Пьерфона, 13555, бульвар Пьерфон.

Двуязычный мастер-класс ждет представителей всех возрастов.

Танцуют все!