“Алекс Лютый. Дело сирот” – уже на eTVnet!

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Распутывая цепь загадочных событий прошлого и настоящего, Елисеев вместе с сотрудниками отдела устанавливает, что в августе 1941-го в здании музея располагался отряд карателей Манкевича, где пряталась группа детей из детского дома, брошенная при эвакуации. После соседства с отрядом Манкевича дети исчезли. При помощи секретного архива Алекса Лютого Елисеев узнает, кто входил в состав отряда Манкевича. Но все оставшиеся в живых члены отряда гибнут при загадочных обстоятельствах…

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Жизнь справок не дает

Выпускница школы Юля мечтает стать дизайнером, но в одночасье теряет все, когда умирает ее отец. Квартиру и счета арестовывают за долги. Мать Юли Алла вынуждена устроиться официанткой, чтобы прокормить семью. В ресторане Алла встречает нового мужчину, на которого возлагает большие надежды. Юля поступает в институт и встречается с однокурсником, своей первой любовью. Но ее ждет новый удар. Мать умирает во время родов, а отчим отказывается от сына. Девушка остается одна с новорожденным братом на руках. Сможет ли она справиться с проблемами, от которых даже у взрослых опускаются руки?

Ткачевы на связи

Наташа несколько лет назад уехала в Москву добиваться успеха. Ее родители остались в Екатеринбурге и развелись, а сестра вышла замуж и переехала в маленький город в Свердловской области. Наташа испытывает чувство вины за то, что бросила семью, и постоянно старается на расстоянии решать все их проблемы. При этом идеальный план на жизнь самой Наташи – своя семья, дети, успех в карьере к 30 годам – пока далек от исполнения. Кроме того, Наташа живет с мужчиной намного старше себя, о чем боится признаться родителям, и сама до конца не уверена, стоит ли ей связывать свою жизнь именно с этим человеком. Несмотря на все трудности, члены этой семьи стараются регулярно поддерживать связь и оставаться нормальной семьей даже на расстоянии.

Выжить в Дубае. Второй сезон

Участники звездной и народной команд вновь будут проходить сложнейшие испытания, чтобы выиграть главный приз – 10 миллионов рублей, а также вкусить все прелести роскошной дубайской жизни, если очень повезет.

Абриколь

У знаменитого бильярдиста Германа, прославившегося благодаря своему фирменному удару “абриколь”, во время празднования дня рождения исчезает реликвия. Похищен золотой шар, инкрустированный бриллиантами, который Герман когда-то выиграл у итальянского мафиози. На вызов приезжает капитан Зоя Никодимова, бывший следователь по особо важным, разжалованная в участковые. Под подозрение попадают все гости и члены семьи Германа и даже новый человек в их компании – таинственный итальянский продюсер Джованни.

Михаил Шемякин

Среди необычных памятников Москвы – аллегорическая композиция “Дети – жертвы пороков взрослых”, расположенная на Болотной площади Москвы. 15 фигур символизируют темные стороны человеческих душ, лишивших детства невинные существа. Это дар городу Москве известного скульптора Михаила Шемякина.