135 лет со дня рождения (1889) поэтессы Анны Ахматовой

▫️ Её настоящая фамилия – Горенко. Но отец был против увлечения дочери литературой и запретил ей использовать родовую фамилию.
▫️ В детском возрасте Анна перенесла тяжелую болезнь, предположительно оспу, сделавшую ее на некоторое время глухой. Именно после выздоровления она начала писать стихи.
▫️ На протяжении всей своей жизни она вела дневник. Однако известно о нём стало лишь спустя 7 лет после смерти поэтессы, когда он случайно был обнаружен.
▫️ Поэтесса пережила две Мировых войны, а два её мужа и сын были репрессированы.
▫️ В СССР многие её произведения не публиковались не только при жизни Анны Ахматовой, но ещё и около двадцати лет после её смерти.
▫️ Анна Ахматова дважды номинировалась на Нобелевскую премию по литературе, В 1965 и в 1966 годах, но это стало известно лишь спустя 50 лет.
▫️За год до смерти Анна Ахматова побывала в Великобритании и стала почетным доктором Оксфордского университета.
Однажды Анна Ахматова заболела свинкой и, чтобы скрыть опухоль, прикрывала лицо до самых глаз. Николай Гумилёв, безответно влюблённый в неё, умолял её открыть своё лицо, надеясь, что увидев её обезображенной болезнью, сможет избавиться от своих чувств и оставить поэтессу в покое. Ахматова согласилась.
Однако, увидев её с «распухшей шеей», Гумилёв нашёл её «ещё очаровательнее, чем обычно». Услышав это, Ахматова назвала его дураком и прогнала. Спустя три года они поженились.
Ахматова с большой любовью относилась к России и ее жителям даже несмотря на нелюбовь к поэтессе со стороны советской власти – за «безыдейность поэзии», за «пессимизм и упадничество» и за «позиции буржуазно-аристократического эстетства и декадентства».
Несмотря на расстрел мужа – Николая Гумилева, а позднее – заключение сына, Льва Гумилева, в трудовой лагерь, после которого он отправился на фронт, был награжден медалью «За взятие Берлина», а в 1949 вновь заключен в лагерь, Ахматова продолжала любить Россию, и особенно – Ленинград. Когда Ахматову из-за тяжелой болезни вывезли на самолете в Москву, а потом в Ташкент, она читала стихи раненым солдатам в госпиталях и «жадно ловила вести о Ленинграде, о фронте».
В заветных ладанках не носим на груди,
О ней стихи навзрыд не сочиняем,
Наш горький сон она не бередит,
Не кажется обетованным раем.
Не делаем ее в душе своей
Предметом купли и продажи,
Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,
О ней не вспоминаем даже.
Да, для нас это грязь на калошах,
Да, для нас это хруст на зубах.
И мы мелем, и месим, и крошим
Тот ни в чем не замешанный прах.
Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно — своею.
(Стихотворение «Родная земля»)