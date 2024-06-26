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135 лет со дня рождения (1889) поэтессы Анны Ахматовой

Виктория Христова Июн 26, 2024 Виктория Христова, Литературная страница, Новости Комментарии к записи 135 лет со дня рождения (1889) поэтессы Анны Ахматовой отключены 12 Просмотров

Юбилей Анны Ахматовой – замечательной поэтессы Серебрянного века

▫️ Её настоящая фамилия – Горенко. Но отец был против увлечения дочери литературой и запретил ей использовать родовую фамилию.

▫️ В детском возрасте Анна перенесла тяжелую болезнь, предположительно оспу, сделавшую ее на некоторое время глухой. Именно после выздоровления она начала писать стихи.

▫️ На протяжении всей своей жизни она вела дневник. Однако известно о нём стало лишь спустя 7 лет после смерти поэтессы, когда он случайно был обнаружен.

▫️ Поэтесса пережила две Мировых войны, а два её мужа и сын были репрессированы.

▫️ В СССР многие её произведения не публиковались не только при жизни Анны Ахматовой, но ещё и около двадцати лет после её смерти.

▫️ Анна Ахматова дважды номинировалась на Нобелевскую премию по литературе, В 1965 и в 1966 годах, но это стало известно лишь спустя 50 лет.

▫️За год до смерти Анна Ахматова побывала в Великобритании и стала почетным доктором Оксфордского университета.

Однажды Анна Ахматова заболела свинкой и, чтобы скрыть опухоль, прикрывала лицо до самых глаз. Николай Гумилёв, безответно влюблённый в неё, умолял её открыть своё лицо, надеясь, что увидев её обезображенной болезнью, сможет избавиться от своих чувств и оставить поэтессу в покое. Ахматова согласилась.

Однако, увидев её с «распухшей шеей», Гумилёв нашёл её «ещё очаровательнее, чем обычно». Услышав это, Ахматова назвала его дураком и прогнала. Спустя три года они поженились.

Ахматова с большой любовью относилась к России и ее жителям даже несмотря на нелюбовь к поэтессе со стороны советской власти – за «безыдейность поэзии», за «пессимизм и упадничество» и за «позиции буржуазно-аристократического эстетства и декадентства».

Несмотря на расстрел мужа – Николая Гумилева, а позднее – заключение сына, Льва Гумилева, в трудовой лагерь, после которого он отправился на фронт, был награжден медалью «За взятие Берлина», а в 1949 вновь заключен в лагерь, Ахматова продолжала любить Россию, и особенно – Ленинград. Когда Ахматову из-за тяжелой болезни вывезли на самолете в Москву, а потом в Ташкент, она читала стихи раненым солдатам в госпиталях и «жадно ловила вести о Ленинграде, о фронте».

В заветных ладанках не носим на груди,

О ней стихи навзрыд не сочиняем,

Наш горький сон она не бередит,

Не кажется обетованным раем.

Не делаем ее в душе своей

Предметом купли и продажи,

Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,

О ней не вспоминаем даже.

Да, для нас это грязь на калошах,

Да, для нас это хруст на зубах.

И мы мелем, и месим, и крошим

Тот ни в чем не замешанный прах.

Но ложимся в нее и становимся ею,

Оттого и зовем так свободно — своею.

(Стихотворение «Родная земля»)

В мае 1964 года в Музее Маяковского в Москве прошел вечер, посвященный 75-летию поэтессы. На следующий год вышел последний прижизненный сборник стихов и поэм — «Бег времени».
Болезнь заставила Анну Ахматову в феврале 1966 года переехать в подмосковный кардиологический санаторий. В марте она ушла из жизни. Поэтессу отпели в Никольском морском соборе Ленинграда и похоронили на Комаровском кладбище.

 

 

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