Протестующие пытаются опрокинуть статую королевы Виктории возле пропалестинского лагеря

Это произошло через несколько дней после того, как демонстранты разбили в этом районе пропалестинский лагерь – впервые в общественном месте Монреаля.
По словам представителя полиции Монреаля Жан-Пьера Брабанта, полицейские патрулировали район и остановили людей, пытавшихся снести статую, но попыток демонтировать лагерь не было.
Лагерь был разбит на площади Виктория, чтобы потребовать от Центра по защите и трудоустройству Квебека (CDPQ) отказа от компаний, которые, по утверждению организаторов, “причастны к израильской оккупации” в Газе.
Группа также призывает закрыть офис Квебека в Тель-Авиве, поскольку “расширение торговых отношений и дипломатического сотрудничества с Израилем узаконивает геноцид и этнические чистки палестинского народа”.
Это самый новый лагерь в Квебеке; другие были разбиты в Университете Макгилла, Университете Квебека в Монреале (UQAM) и Университете Шербрука.