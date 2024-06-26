Протестующие пытаются опрокинуть статую королевы Виктории возле пропалестинского лагеря

Полиция Монреаля (SPVM) была вызвана поздно вечером в для вмешательства после того, как протестующие попытались снести статую королевы Виктории на площади Виктория.

Это произошло через несколько дней после того, как демонстранты разбили в этом районе пропалестинский лагерь – впервые в общественном месте Монреаля.

По словам представителя полиции Монреаля Жан-Пьера Брабанта, полицейские патрулировали район и остановили людей, пытавшихся снести статую, но попыток демонтировать лагерь не было.

Лагерь был разбит на площади Виктория, чтобы потребовать от Центра по защите и трудоустройству Квебека (CDPQ) отказа от компаний, которые, по утверждению организаторов, “причастны к израильской оккупации” в Газе.

Группа также призывает закрыть офис Квебека в Тель-Авиве, поскольку “расширение торговых отношений и дипломатического сотрудничества с Израилем узаконивает геноцид и этнические чистки палестинского народа”.

Это самый новый лагерь в Квебеке; другие были разбиты в Университете Макгилла, Университете Квебека в Монреале (UQAM) и Университете Шербрука.