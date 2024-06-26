Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой
Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой
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🔹В Монреале
- Строительство велосипедной дорожки: На этой неделе начнется строительство новой велосипедной дорожки в районе NDG. Жителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возможных неудобств.
- Образовательные платежи: MoWest обратился к правительству Квебека с призывом отменить недавнее повышение платы за обучение в университетах, подчеркивая бремя для студентов и их семей.
- Экологический протест: Жители Монреаля провели акцию протеста у офиса министра окружающей среды Стивена Гильбо, требуя проведения федеральной экологической оценки предполагаемого завода «Нортвольт».
- Угон с ребенком: Полиция активно разыскивает подозреваемого в угоне автомобиля на West Island. В угнанной машине находился ребенок, которого угонщик, к счастью, оставил на тратуаре.
- Статистика угонов: В Квебеке статистика угонов автомобилей показывает тревожные цифры: каждые 37 минут угоняется машина, и две из трех так и не возвращаются, скорее всего оказываясь в контейнерах в порту Монреаля.
🔹В Квебеке
- Кит в беде: У берегов Нью-Брансуика был замечен молодой кит, запутавшийся в чем-то. Спасатели и экологи внимательно следят за ситуацией.
- Фестиваль воздушных шаров: Из-за финансовых трудностей организаторы фестиваля в Сен-Жане не могут предложить бесплатный доступ, несмотря на просьбы профсоюзов. Возможно, будущее сотрудничество с профсоюзами поможет решить эту проблему.
- Экономия воды: Город Квебек призывает жителей сократить потребление воды из-за ремонта утечки в главной трубе, что может повлиять на водоснабжение в районе Ривьер.
- Лесной пожар: Пожар на Лабрадоре пересек реку Черчилль, создавая угрозу для работников и инфраструктуры гидроэлектростанции Черчилль-Фолс.
- Упрощение для врачей: Министр здравоохранения Кристиан Дюбе ввел меры для снижения административной нагрузки на врачей, теперь им не нужно запрашивать у RAMQ продление разрешения на возмещение расходов на определенные лекарства.
🔹В Канаде
- Дополнительные выборы: Консервативная партия одержала победу на дополнительных выборах в Торонто, опередив либералов.
- Изменения в налогообложении: С сегодняшнего дня в Канаде вступили в силу изменения в налогообложении прироста капитала, теперь две трети прироста капитала облагаются налогом.
- Предупреждение для граждан: Министерство иностранных дел Канады призывает канадцев немедленно покинуть Ливан в связи с возможным началом войны.
- Инфляция: В мае годовой уровень инфляции в Канаде достиг 2,9%.
- Преступление в баре: В Торонто бармен подозревается в том, что он подмешивал наркотики в напитки посетительниц и затем насиловал их.
- Инновации в Walmart: Компания тестирует технологию, позволяющую обновлять цены на товары в течение нескольких минут.
🔹В России
- Закон об иноагентах: Госдума приняла закон, ограничивающий доступ к книгам, изданным иноагентами.
- Дополнительные поезда: РЖД запустили дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Петербургом из-за высокого спроса.
- Судебное дело: Бывший глава «Петербургского Ренессанса» приговорен к колонии за хищения при реставрации Кремля.
- Уголовные дела: Бастрыкин поручил возбудить дела по фактам травмирования детей самокатчиками.
- Требование Роскомнадзора: Ведомство потребовало от Google и Opera ограничить доступ к информации о способах обхода блокировок.
- Отмена МАКС-2024: Международный авиационно-космический салон не состоится впервые за многие годы.
- Банковская прибыль: Чистая прибыль российских банков в мае снизилась на 16% по сравнению с апрелем.
🔹 В Мире
- Переговоры о вступлении: Украина и Молдова обсуждают условия вступления в Евросоюз.
- Чрезвычайное положение в Кении: В стране объявлено ЧП.
- Необычный инцидент в Турции: Мужчина устроил пожар, пытаясь сжечь фото бывшей возлюбленной.
- Свобода для Ассанжа: Джулиан Ассанж будет освобожден после подписания соглашения с Минюстом США.
- Кибератаки в Японии: Космическое агентство подверглось серии атак.
- Шантаж семьи Шумахера: В Германии задержаны подозреваемые.
- Смерть лидера Crazy Town: Шифти Шеллшок скончался в возрасте 49 лет.
CANADIAN MEDIA GROUP
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