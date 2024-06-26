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Новости Новости дня Делового Монреаля за 25 июня 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 25 июня 2024 года

Denis Dankoff Июн 25, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 28 Просмотров

Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой

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🔹В Монреале

  • Строительство велосипедной дорожки: На этой неделе начнется строительство новой велосипедной дорожки в районе NDG. Жителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возможных неудобств.
  • Образовательные платежи: MoWest обратился к правительству Квебека с призывом отменить недавнее повышение платы за обучение в университетах, подчеркивая бремя для студентов и их семей.
  • Экологический протест: Жители Монреаля провели акцию протеста у офиса министра окружающей среды Стивена Гильбо, требуя проведения федеральной экологической оценки предполагаемого завода «Нортвольт».
  • Угон с ребенком: Полиция активно разыскивает подозреваемого в угоне автомобиля на West Island. В угнанной машине находился ребенок, которого угонщик, к счастью, оставил на тратуаре.
  • Статистика угонов: В Квебеке статистика угонов автомобилей показывает тревожные цифры: каждые 37 минут угоняется машина, и две из трех так и не возвращаются, скорее всего оказываясь в контейнерах в порту Монреаля.

🔹В Квебеке

  • Кит в беде: У берегов Нью-Брансуика был замечен молодой кит, запутавшийся в чем-то. Спасатели и экологи внимательно следят за ситуацией.
  • Фестиваль воздушных шаров: Из-за финансовых трудностей организаторы фестиваля в Сен-Жане не могут предложить бесплатный доступ, несмотря на просьбы профсоюзов. Возможно, будущее сотрудничество с профсоюзами поможет решить эту проблему.
  • Экономия воды: Город Квебек призывает жителей сократить потребление воды из-за ремонта утечки в главной трубе, что может повлиять на водоснабжение в районе Ривьер.
  • Лесной пожар: Пожар на Лабрадоре пересек реку Черчилль, создавая угрозу для работников и инфраструктуры гидроэлектростанции Черчилль-Фолс.
  • Упрощение для врачей: Министр здравоохранения Кристиан Дюбе ввел меры для снижения административной нагрузки на врачей, теперь им не нужно запрашивать у RAMQ продление разрешения на возмещение расходов на определенные лекарства.

🔹В Канаде

  • Дополнительные выборы: Консервативная партия одержала победу на дополнительных выборах в Торонто, опередив либералов.
  • Изменения в налогообложении: С сегодняшнего дня в Канаде вступили в силу изменения в налогообложении прироста капитала, теперь две трети прироста капитала облагаются налогом.
  • Предупреждение для граждан: Министерство иностранных дел Канады призывает канадцев немедленно покинуть Ливан в связи с возможным началом войны.
  • Инфляция: В мае годовой уровень инфляции в Канаде достиг 2,9%.
  • Преступление в баре: В Торонто бармен подозревается в том, что он подмешивал наркотики в напитки посетительниц и затем насиловал их.
  • Инновации в Walmart: Компания тестирует технологию, позволяющую обновлять цены на товары в течение нескольких минут.

🔹В России

  • Закон об иноагентах: Госдума приняла закон, ограничивающий доступ к книгам, изданным иноагентами.
  • Дополнительные поезда: РЖД запустили дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Петербургом из-за высокого спроса.
  • Судебное дело: Бывший глава «Петербургского Ренессанса» приговорен к колонии за хищения при реставрации Кремля.
  • Уголовные дела: Бастрыкин поручил возбудить дела по фактам травмирования детей самокатчиками.
  • Требование Роскомнадзора: Ведомство потребовало от Google и Opera ограничить доступ к информации о способах обхода блокировок.
  • Отмена МАКС-2024: Международный авиационно-космический салон не состоится впервые за многие годы.
  • Банковская прибыль: Чистая прибыль российских банков в мае снизилась на 16% по сравнению с апрелем.

🔹 В Мире

  • Переговоры о вступлении: Украина и Молдова обсуждают условия вступления в Евросоюз.
  • Чрезвычайное положение в Кении: В стране объявлено ЧП.
  • Необычный инцидент в Турции: Мужчина устроил пожар, пытаясь сжечь фото бывшей возлюбленной.
  • Свобода для Ассанжа: Джулиан Ассанж будет освобожден после подписания соглашения с Минюстом США.
  • Кибератаки в Японии: Космическое агентство подверглось серии атак.
  • Шантаж семьи Шумахера: В Германии задержаны подозреваемые.
  • Смерть лидера Crazy Town: Шифти Шеллшок скончался в возрасте 49 лет.

 

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