MoWest призывает правительство Квебека отменить повышение платы за обучение в университетах

Западный совет Монреаля единогласно проголосовал за то, чтобы призвать правительство Квебека отменить свое решение взимать со студентов университетов провинции 12 000 долларов вместо 9 000, а также изменить правила обучения и “пересмотреть требования к обязательной францизации до более реалистичного достижимого уровня”.

“Меры, принятые правительством Квебека, представляют собой явную и реальную угрозу для университетов Конкордия и Макгилл и ослабят их жизненно важную роль в провинции и их репутацию как международных организаций”, – заявила член городского совета Лорен Смолл Пеннефатер, которая внесла резолюцию.

Город также призвал министра высшего образования Паскаль Дери и правительство провинции “следовать рекомендациям своего собственного консультативного комитета по финансовой доступности образовательных учреждений, который настоятельно призывает правительство пересмотреть это решение.

“Город призывает министра высшего образования и премьер-министра Квебека встретиться с представителями английских университетов и англоязычного сообщества, чтобы пересмотреть эти изменения, которые были введены несправедливо и неуважительно по отношению к англоязычному сообществу Квебека”, – говорится в резолюции.

Голосование совета состоялось после того, как университет Конкордия объявил, что сокращает свой бюджет почти на 36 миллионов долларов, а число студентов сократилось на 1200 человек.

В резолюции отмечается, что Торговая палата столичного Монреаля “заявила, что с 2023 года студенты Университетов Макгилл и Конкордия, обучающиеся за пределами провинции, ежегодно вносят 520 миллионов долларов в экономику большого Монреаля.

Другие моменты, затронутые в резолюции:

• “Двадцать четыре процента учащихся “Конкордии” и 30 процентов учащихся “Макгилла” – иностранные студенты. Девять процентов учащихся “Конкордии” и 22 процента учащихся “Макгилла” – канадские студенты из-за пределов Квебека”.

• Политика правительства Квебека “значительно повышает плату за обучение, применимую к жителям Канады из-за пределов Квебека, начиная с 2024-2025 учебного года; регулирует плату за обучение для некоторых иностранных студентов, что приводит к чистой потере доходов начиная с 2024-2025 учебного года; и требует францизации 80 процентов студентов-нерезидентов (вновь поступившие в 2025-2026 годах) на программы бакалавриата, преподаваемые на английском языке к моменту их окончания.”

• “Сокращение числа студентов, подающих заявления в университеты Конкордия и Макгилл и посещающих их, приведет к сокращению бюджета, что негативно скажется на образовании местных студентов из Квебека, а также студентов из других провинций, а также повлияет на занятость академического и неакадемического персонала в районе Большого Монреаля”.

• “Жители Западного Монреаля ценят высшее образование и гордятся высокими стандартами и репутацией этих университетов. Неизбежное падение престижа университетов приведет к массовому бегству молодежи получать высшее образование в других местах, что окажет глубокое негативное влияние на англоязычное сообщество”.

Копии резолюции направляются региональному депутату парламента (Анна Гейни) и Министерству иностранных дел (Дезире Макгроу), премьер-министру Джастину Трюдо, федеральному министру по официальным языкам, комиссару по официальным языкам Канады, президентам Конкордии и Макгилла и членам Консультативного совета Квебека по английскому образованию.