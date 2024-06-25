“Мой Монреаль”: Музей авиации Монреаля

А вы были в музее, где выставлено менее десятка экспонатов? Не были? Тогда предлагаю вам сначала виртуально побывать там со мной, а потом – как решите, можете съездить и убедиться воочию в то, что такой музей существует! Причем, совсем неподалеку от нас! Ну, что, прогуляемся по музею авиации!

Уникальный в своем роде в провинции Квебек, Музей авиации Монреаля посвящен сохранению нашей богатой истории авиации, причем с особым вниманием и акцентом к квебекским вкладам в оную. Основанный Годфри Стюартом Пасмором в 1998 году и размещенный в бывшем каменном сарае кампуса Макдональд, музей представляет историю гражданской и военной авиации своими шестью, да-да, именно шестью самолетами, а также артефактами и замечательными картинами известных канадских художников, посвященным теме авиации. Цель создания такого небольшого, но довольно важного и интересного музея проста и очевидна – повышение осведомленности общественности о вкладе канадцев в авиацию. Именно поэтому, в музей регулярно приводят и привозят группы эксурсантов, а в учебном году образовательные школы привозят туда учеников, чтобы познакомить их с экспонатами музея и рассказать о вкладе нашей провинции в современную авиацию. Сегодня об этом, хотя бы вкратце, предлагаю узнать и я вам.

Итак, скажете вы, всего-то шесть самолетов… Да, всего шесть! Но каких! Это неоотъемлемая часть гражданской и военной авиации! И, чтобы не голословить, давайте ознакомимся с каждым из экспонатов поближе.

Блерио XI



Блерио XI был спроектирован и построен в 1909 году французом Луи Блерио. Кстати говоря, для тех, кому имя Блерио ни о чем не говорит, добавлю: именно на этом самолете он стал первым человеком, которому удалось пересечь пролив Ла-Манш. Вот такая диковина – наш первый экспонат. И этот же самолет, который в обиходе назывался просто и незамысловато – «Жук» – совершил первый полет над нашим городом в 1910 году. Этот полет был вообще первым, совершенным над каким бы то ни было канадским городом. Да, именно летом 1910 года над Монреалем впервые пролетел граф Жак де Лессепс, внук знаменитого Фердинанда Лессепса, инициатора и строителя Суэцкого и Панамского каналов. А сегодня точная модель этого самолета находится в Музее Авиации, и все желающие могут полюбоваться и сфотографироваться рядом с этой исторической громадиной! Он был изготовлен в одноместной и двухместной версиях, которые были перекуплены многими странами для эксплуатации. Да и вообще, самолеты Блерио считаются старейшими машинами в мире. А мы одним из них можем любоваться! Кстати, в городке Вал-Бриллант стоит памятник Жаку Лессепсу. Страна помнит своих героев!

Болингброк Марк IV

А вот и второй музейный экспонат. Знакомьтесь: Болингброк Марк IV, который был построен по лицензии Fairchild Aircraft Ltd в нашем славном пригороде Лонгее. Причем его проектировка опиралась на макет бомбардировщика Bristol Blenheim, который в начале 40-х годов прошлого века был разработан в Великобритании. Вот так вот, друзья! И в Лонгее могут строить такие замечательные самолеты! В чем его уникальность, спросите вы.

Отвечу! Это был первый канадский самолет, который был изготовлен полностью из металла по методу «stressed skin», что потребовало приобретения новых навыков местной рабочей силой. И вот, результат этих усилий – сегодня во всей красе предстает перед нами. Есть чем гордиться, и правда! После первой серии устройств, изготовленных в соответствии с британскими спецификациями, компания переключила производство на Bolingbroke, оснащенный американскими приборами и оборудованием. Некоторые из этих самолетов использовались в качестве бомбардировщиков во времена кампании Алеутских островов, но большинство из 150 построенных самолетов использовались в качестве патруля вдоль Атлантического побережья.

Куртисс-Рид Рамблер



Компания «Куртисс» была основана в 1928 году. Два инженера этой компании решили спроектировать двухместные самолеты для подготовки пилотов и досуговой авиации. Решили – сделали! Первый полет состоялся в Картьервиле, который сейчас является одним из районов Монреаля, 23 сентября 1928 года. Штурманом был Мартин Берлин. С тех пор по Квебеку стали строиться небольшие аэродромы, на которых все желающие научиться водить небольшие самолеты, могли взять уроки. Сейчас это довольно популярное занятие среди населения Квебека. А берет оно начало с виртуозной затеи двух инженеров, имя которой «Куртисс». Его-то, первопроходца, можно лицезреть в Музее Авиации.

Fairchild FC-2 Razorback



А это один из пионеров самолетостроения. Он являет собой машину с закрытой и прогреваемой кабиной пилота, складными крыльями и шасси, которые могут быть оснащены колесами, лыжами или даже поплавками. Вот какая конструкция – вездеходная! Двенадцать таких машин были выпущены по специальному заказу американцев. А один из канадских экземпляров, пилотируемый знаменитым летчиком Ромео Вашоном, использовался для первых почтовых поставок и для аэрофотосъемки. Сейчас он занял свое почетное место в Музее Авиации.

Флит Канук

Этот полностью канадский самолет был спроектирован и построен в 1939 году Джоном Нури из местечка Стони-Крик, что в провинции Онтарио, в качестве утилитарного и тренировочного самолета. Построено было всего три экземпляра. А далее – продажи, к сожалению, не оправдали ожиданий, и с началом Второй мировой войны Нури в конечном итоге продал свой проект компании «Флит Аэркрафт». А вот тут производство расширилось и было выпущено уже 255 моделей по проекту Нури. Со временем был увеличен размах крыльев и изменилась окраска знаменитого Канука. А в Музее Авиации представлен тот самолет, которым управлял отец основателя Музея – Годфри Пасмора. В 1995 году Королевский Монетный Двор Канады быпустил памятную 20-долларовую монету с изображением Джона Нури.

Noorduyn Norseman

Завершающий экспонат нашего музея. Это канадский транспортный самолет, разработанный Робертом Нордуином. Оптимизированный для использования в отдаленных районах, лишенных инфраструктуры, он был принят вооруженными силами во время и после Второй мировой войны. В период с 1935 года по 1954 год было построено 904 экземпляра, использовавшихся в 68 странах мира.

Вот такой музей, вот такие экспонаты. А главное – в доступности для посещения всем нам! Кроме того, замечу, что каждый год Музей Авиации проводит День семьи, когда вход в него для детей будет бесплатным. А программа в тот день наполнена различными ателье для детей, играми, симуляцией полетов, общением с экспертами аэро-космической отрасли, BBQ и многими другими интересными занятиями. Так что – держите руку на пульсе – и планируйте свою поездку в Музей с детьми тогда, когда им и правда это будет интересно и полезно.

Находится музей по следующему адресу:

Ste-Anne- de- Bellevue, Qc

McGill University, Macdonald Campus

21,111 Lakeshore Road

Кто-то «болеет» морем, кто-то воздухом, кого-то манит все загадочное и необычное. Вкусы разные. Возможно, кто-то из мальчишек, посетив музей, «заболеет» авиацией, почему нет? Главное – показать, рассказать, дать почувствовать, что это такое – парить над землей! И пусть все мечты сбываются, какими бы высокопарными они не были! Ведь когда-то и эти люди, описанные в сегодняшней статье, не очень были уверены в успехе своих замыслов. А сегодня их имена прописаны золотыми буквами в истории авиации Квебека. Кто знает, может быть имя вашего ребенка тоже со временем украсит этот список! Дайте детям шанс познать! И верьте в их мечты!