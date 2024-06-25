Все “Звезды” на eTVnet!

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Азамат Мусагалиев стал ведущим шоу “Звезды”, а в жюри этого нового проекта вошли Сергей Жуков, Гарик Харламов, Жора Крыжовников, Артемий Лебедев и Валя Карнавал.

Среди участников – Дмитрий Маликов, Лера Кудрявцева, Денис Дорохов, Джиган, Филипп Киркоров, Александр Ревва, Алексей Чумаков, Мигель, Марина Федункив, Антон Шастун и Прохор Шаляпин.

Звездные участники выступят лидерами коллективов, в которые войдут популярные юмористы. Определить самую смешную российскую знаменитость предстоит членам жюри. Кто победит в этом шоу, вы узнаете, включив его на сайте наших друзей в eTVnet! Подписывайтесь на этот отличный сервис и смотрите самые последние новинки кино и ТВ, бесчисленное множество фильмов и передач из архива, фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START, а также более 200 каналов, в прямом эфире и в записи. При безлимитной подписке на год вы получаете приставку для просмотра на экране телевизора в подарок! Есть вопросы? Звоните! +1 (855) 251-65 45. А прямо сейчас включайте отличные новинки недели!

Тетушки

Чудеса становятся реальностью, особенно, если кому-то это очень сильно нужно. Маше и ее дедушке накануне Рождества грозит опасность, о которой они еще не подозревают. И поэтому они совершенно беззащитны перед грядущими неприятностями. Но все мечты в эту волшебную ночь исполнятся самым невероятным образом. Главное, чтобы в сердце жила настоящая любовь…

Смотри как я

Оля – безбашенная девчонка, сбежавшая из детдома. Максим – слепой парень, уставший от причуд богатого отца. Случайно встретившись, ребята решают бросить все и уехать на море. Почему бы и нет – у Максима папины деньги, у Оли – сумасшедшая тяга к приключениям. Они молоды и хотят свободы, вот только видят ее каждый по-своему.

Молочная девочка

После несчастного случая в детстве на руках Жамили остались некрасивые шрамы. Девушка стесняется показывать их окружающим, но они нисколько не мешают ее любимому делу – создавать сладкое счастье. Она – повар в кондитерской и обожает свою работу. Однажды владелец бизнеса требует от работников придумать самый вкусный торт, которого нет у конкурентов. Погруженная в размышления о рецепте, Жамиля не замечает, что один и тот же парень постоянно покупает у нее десерт “Молочная девочка”. Это знакомство полностью изменит ее жизнь…

Кружовник

Москва. 3 августа 1980 года. День завершения Олимпийских игр. Накануне и во время Олимпиады власти Москвы проводят “отлов” и высылку за 101-й километр асоциальных элементов. Художник-авангардист Борис попадает под эту категорию, и его забирают в милицию. Однако ему удается сбежать, и он скрывается в деревенском сарае, где его обнаруживает 10-летний сын хозяйки Анны. Анна – женщина 26 лет, второй раз замужем за состоятельным, солидным человеком старше ее на двадцать лет. Она ведет размеренную, тихую и счастливую жизнь. И вдруг судьба сталкивает ее с человеком из диаметрально противоположного мира. Между ними возникает сначала неприязнь, а затем симпатия.

Алла в поисках Аллы

Успешная деловая женщина Алла впервые после окончания школы решает сходить на встречу одноклассников. Приходит в себя она на помойке на заднем дворе ресторана. Алла упорно не может вспомнить, кто она, где живет, чем занимается. Добрый самаритянин Андрей начинает помогать растерявшейся женщине и обнаруживает, что у этой дамочки несносный характер. Память постепенно возвращается к Алле. С помощью Андрея ей удается вспомнить всех своих мужей, найти свой офис, свою квартиру. Но, главное, ей удается новыми глазами взглянуть на свою прежнюю жизнь.

Обменяйтесь кольцами

В жизни Арины – чёрная полоса. Ее отец ушел к молодой любовнице и оставил семью без гроша. Девушка выбивается из сил на работе. Отчаявшись, Арина решает забыть о своих светлых мечтах и спасти семью, торгуя своей красотой.

Это моя собака

Пять лет Ирина безропотно ждала, пока ее возлюбленный Костя разведется с женой и сделает ей предложение. Наконец долгожданный день настал: Константин приглашает Иру в ресторан и торжественно объявляет, что купил обручальные кольца. Вот только второе кольцо предназначается не ей, а дочке начальника. Не в силах смириться с предательством любимого мужчины она решает наложить на себя руки. У входа в аптеку, куда бедная женщина отправляется за смертельной дозой снотворного, она встречает брошенную собаку. Узнав о том, что несчастную псину везут на живодерню, Ирина проникается к ней жалостью и решает забрать домой.