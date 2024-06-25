Две трети от прироста капитала, превышающего 250 000 долларов, облагается налогом с 25 июня.

Что такое прирост капитала? Прирост капитала — это прибыль, полученная от продажи актива, такого как доходные дома, арендных апартментов (кондо) , шале, акции фондового рынка, акции частной компании, драгоценные металлы, криптовалюты.

До 25 июня канадцы должны были заплатить налоги с половины (50%) полученного выигрыша. Отныне налогообложению подлежат две трети (66,7%) части, превышающей 250 000$. По данным Оттавы, это изменение принесет в государственную казну более 19 миллиардов долларов в течение пяти лет.

Например, для шале стоимостью 100 000$ (цена покупки, затраты на ремонт и брокерские сборы) и которое перепродается за 500 000$, прирост капитала составит 400 000$. Вы должны заплатить налоги с половины первых 250 000$ (125 000$) и с двух третей оставшихся 150 000$ (100 000$). Эти суммы добавляются к вашему налогооблагаемому доходу, и то, что вы должны платить в виде налогов, зависит от вашей налоговой ставки, которая варьируется от провинции к провинции. (Формула меняется, если вы продали 2-плекс или 3-плекс, в котором Вы проживали)

Увеличение налогообложения может повлиять на средний класс, особенно когда придет время передавать его активы. Хотя в Канаде нет налога на наследство, прирост капитала по-прежнему реализуется на момент смерти, например, от стоимости недвижимости, коттеджа или инвестиций.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

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