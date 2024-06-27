Генеральный директор Alimentation Couche Tard Брайан Ханнаш уходит на пенсию

Компания Alimentation Couchetard Inc. сообщила, что президент и главный исполнительный директор Брайан Ханнаш уйдет на пенсию в сентябре.

Сеть круглосуточных магазинов в Квебеке сообщает, что Ханнаша сменит главный операционный директор компании Алекс Миллер.

Ханнаш проработал в Couche-Tard 10 лет и является вторым генеральным директором компании за 45 лет.

Несмотря на то, что Ханнаш уходит с руководящей должности с 6 сентября, он останется специальным советником Миллера и исполнительным председателем правления компании.

Кадровые перестановки произошли на следующий день после того, как Couche-Tard сообщила о снижении чистой прибыли почти на треть за последний квартал.

Компания заявляет, что квартал, закончившийся 28 апреля, был закрыт из-за того, что потребители следили за своими расходами, несмотря на снижение инфляции.