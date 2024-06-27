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Новости Генеральный директор Alimentation Couche Tard Брайан Ханнаш уходит на пенсию

Генеральный директор Alimentation Couche Tard Брайан Ханнаш уходит на пенсию

Виктория Христова Июн 27, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Генеральный директор Alimentation Couche Tard Брайан Ханнаш уходит на пенсию отключены 24 Просмотров

 Компания Alimentation Couchetard Inc. сообщила, что президент и главный исполнительный директор Брайан Ханнаш уйдет на пенсию в сентябре. 

Сеть круглосуточных магазинов в Квебеке сообщает, что Ханнаша сменит главный операционный директор компании Алекс Миллер.

Ханнаш проработал в Couche-Tard 10 лет и является вторым генеральным директором компании за 45 лет.

Несмотря на то, что Ханнаш уходит с руководящей должности с 6 сентября, он останется специальным советником Миллера и исполнительным председателем правления компании.

Кадровые перестановки произошли на следующий день после того, как Couche-Tard сообщила о снижении чистой прибыли почти на треть за последний квартал.

Компания заявляет, что квартал, закончившийся 28 апреля, был закрыт из-за того, что потребители следили за своими расходами, несмотря на снижение инфляции.

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