MUHC закроет свою программу наркологической психиатрии

Медицинский центр Университета Макгилла (MUHC) закрывает свою программу психиатрии-наркологии, что вызывает беспокойство у некоторых местных групп, которые заявляют о нехватке консультаций. Программа должна быть закрыта через шесть месяцев, и защитник прав пациентов Пол Брюне считает это решение невыносимым.

“Люди, страдающие наркоманией, не являются гражданами второго сорта”, – сказал Брюне. “Позор любой администрации, особенно MUHC, которая хочет и, очевидно, уйдет, ни с кем не посоветовавшись”. Представитель MUHC Бьянка Леду-Кансилья заявила в своем заявлении, что программа не подпадает под ее мандат, в отличие от CHUM (Centre hospitalier de l’Université de Montréal), куда пациенты в конечном итоге будут направлены.

“Программа борьбы с зависимостями действует в своем нынешнем формате без модернизации услуг в течение многих лет”, – сказала она. “Она предлагает очень специфическое лечение только ограниченной части пациентов, которые борются с зависимостями, тем, кто достаточно функционален, чтобы посещать такую программу. Оно не смогло должным образом обслуживать население с двойным диагнозом или тех, кто нуждается в более гибкой модели лечения или в модели снижения вреда”.

Бывший наркоман Джошуа назвал опыт MUHC “абсолютно беспрецедентным методом лечения зависимостей”. Он сказал, что это была его 11-я программа в Онтарио и Квебеке.

Он уже более трех лет не пьет и не употребляет наркотики, и говорит, что поддержка сверстников один на один особенно важна для его выздоровления. После того, как он завязал, он стал наставником для других наркоманов, желающих исцелиться от этого страшного недуга. “Самое замечательное в том, чтобы быть наставником, – это делиться своим опытом и иметь возможность подчеркнуть то, что я вижу в выздоравливающих наркоманах, через что прошел сам, чтобы, возможно, предостеречь их или придать им сил”, – сказал Джошуа.

MUHC заявила, что это решение было поддержано ее руководством, а также сотрудниками CHUM, и что оно соответствует рекомендациям Министерства здравоохранения Квебека.

В MUHC заявили, что программа лечения наркомании устарела, и закрытие позволит больнице перевести персонал в другие отделения, чтобы быстрее обеспечить пациентов койко-местами. Однако некоторые защитники не согласны с этим. Группа по защите психического здоровья Ami-Quebec особенно разочарована окончанием программы реабилитации.

“Выздоровление от чего бы то ни было на самом деле происходит не в кабинете психиатра, это происходит в обществе”, – сказала исполнительный директор Ami-Quebec Элла Амир.

Она сказала, что программа, использующая модель наставничества равных, добивается успехов в выздоровлении. “Мне кажется, что в этой программе нет никаких обязательств”, – сказал Амир. В MUHC заявили, что постепенное закрытие обеспечит переход пациентов, уже участвующих в программе.