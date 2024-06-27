Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Общество Здоровье, медицина Наркология, наркомания, наркотики MUHC закроет свою программу наркологической психиатрии
наркотики

MUHC закроет свою программу наркологической психиатрии

Степан Артемьевский Июн 27, 2024 Наркология, наркомания, наркотики, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи MUHC закроет свою программу наркологической психиатрии отключены 27 Просмотров

Медицинский центр Университета Макгилла (MUHC) закрывает свою программу психиатрии-наркологии, что вызывает беспокойство у некоторых местных групп, которые заявляют о нехватке консультаций. Программа должна быть закрыта через шесть месяцев, и защитник прав пациентов Пол Брюне считает это решение невыносимым.

 

“Люди, страдающие наркоманией, не являются гражданами второго сорта”, – сказал Брюне. “Позор любой администрации, особенно MUHC, которая хочет и, очевидно, уйдет, ни с кем не посоветовавшись”. Представитель MUHC Бьянка Леду-Кансилья заявила в своем заявлении, что программа не подпадает под ее мандат, в отличие от CHUM (Centre hospitalier de l’Université de Montréal), куда пациенты в конечном итоге будут направлены.

“Программа борьбы с зависимостями действует в своем нынешнем формате без модернизации услуг в течение многих лет”, – сказала она. “Она предлагает очень специфическое лечение только ограниченной части пациентов, которые борются с зависимостями, тем, кто достаточно функционален, чтобы посещать такую программу. Оно не смогло должным образом обслуживать население с двойным диагнозом или тех, кто нуждается в более гибкой модели лечения или в модели снижения вреда”.

Бывший наркоман Джошуа назвал опыт MUHC “абсолютно беспрецедентным методом лечения зависимостей”. Он сказал, что это была его 11-я программа в Онтарио и Квебеке.

Он уже более трех лет не пьет и не употребляет наркотики, и говорит, что поддержка сверстников один на один особенно важна для его выздоровления. После того, как он завязал, он стал наставником для других наркоманов, желающих исцелиться от этого страшного недуга. “Самое замечательное в том, чтобы быть наставником, – это делиться своим опытом и иметь возможность подчеркнуть то, что я вижу в выздоравливающих наркоманах, через что прошел сам, чтобы, возможно, предостеречь их или придать им сил”, – сказал Джошуа.

MUHC заявила, что это решение было поддержано ее руководством, а также сотрудниками CHUM, и что оно соответствует рекомендациям Министерства здравоохранения Квебека.

В MUHC заявили, что программа лечения наркомании устарела, и закрытие позволит больнице перевести персонал в другие отделения, чтобы быстрее обеспечить пациентов койко-местами. Однако некоторые защитники не согласны с этим. Группа по защите психического здоровья Ami-Quebec особенно разочарована окончанием программы реабилитации.

“Выздоровление от чего бы то ни было на самом деле происходит не в кабинете психиатра, это происходит в обществе”, – сказала исполнительный директор Ami-Quebec Элла Амир.

Она сказала, что программа, использующая модель наставничества равных, добивается успехов в выздоровлении. “Мне кажется, что в этой программе нет никаких обязательств”, – сказал Амир. В MUHC заявили, что постепенное закрытие обеспечит переход пациентов, уже участвующих в программе.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*