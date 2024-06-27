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Новости Механики WestJet объявили о возможной забастовке в пятницу в связи с сокращением рабочих мест

Механики WestJet объявили о возможной забастовке в пятницу в связи с сокращением рабочих мест

Виктория Христова Июн 27, 2024 Новости, Новости Канады, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Комментарии к записи Механики WestJet объявили о возможной забастовке в пятницу в связи с сокращением рабочих мест отключены 20 Просмотров

WestJet сообщает, что их механики могут начать забастовку уже в пятницу.

 

Авиакомпания сообщает, что ассоциация авиамехаников опубликовала уведомление о забастовке, которое может означать остановку работы уже утром в пятницу.

Уведомление поступило после того, как профсоюз отменил свои планы проведения забастовки на прошлой неделе и вернулся за стол переговоров.

Авиакомпания опубликовала уведомление о локауте в ответ на возможную забастовку.

WestJet заявляет, что в ближайшие дни начнет принимать меры для устранения последствий возможного сокращения рабочих мест.

На прошлой неделе авиакомпания отменила десятки рейсов, прежде чем возобновились переговоры о заключении контракта.

Ранее в этом месяце члены профсоюза подавляющим большинством голосов проголосовали за отклонение предварительной сделки и высказались против обращения WestJet в арбитраж.

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