Механики WestJet объявили о возможной забастовке в пятницу в связи с сокращением рабочих мест

WestJet сообщает, что их механики могут начать забастовку уже в пятницу.

Авиакомпания сообщает, что ассоциация авиамехаников опубликовала уведомление о забастовке, которое может означать остановку работы уже утром в пятницу.

Уведомление поступило после того, как профсоюз отменил свои планы проведения забастовки на прошлой неделе и вернулся за стол переговоров.

Авиакомпания опубликовала уведомление о локауте в ответ на возможную забастовку.

WestJet заявляет, что в ближайшие дни начнет принимать меры для устранения последствий возможного сокращения рабочих мест.

На прошлой неделе авиакомпания отменила десятки рейсов, прежде чем возобновились переговоры о заключении контракта.

Ранее в этом месяце члены профсоюза подавляющим большинством голосов проголосовали за отклонение предварительной сделки и высказались против обращения WestJet в арбитраж.