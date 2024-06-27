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Новости Подросток погиб после столкновения с авто, катаясь на электронном самокате
scooter
Обычный скутер (мотороллер).

Подросток погиб после столкновения с авто, катаясь на электронном самокате

Степан Артемьевский Июн 27, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Комментарии к записи Подросток погиб после столкновения с авто, катаясь на электронном самокате отключены 26 Просмотров

14-летний мальчик, которого в понедельник в Монреале сбила машина, скончался от полученных травм.

 

Столкновение произошло около 18:50 на пересечении улиц Ла Шапель и Смайл Неллиган в районе Ахунцик-Картьервиль.

По первоначальным данным полиции Монреаля (SPVM), мальчик был сбит автомобилем, когда ехал на электрическом скутере.

“Он находился на западной стороне улицы Лашапель и попытался переехать дорогу в восточном направлении недалеко от перекрестка. Именно тогда его сбил автомобиль, двигавшийся на север по улице Лашапель”, – сказал представитель SPVM констебль Энтони Дорелас.

Во вторник в полиции подтвердили, что подросток скончался в больнице.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульной службы полиции, в то время как следователи пытались разобраться в причинах и обстоятельствах происшествия.

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