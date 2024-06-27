Годовой уровень инфляции неожиданно вырос в мае: что предпримут банки

Годовой уровень инфляции неожиданно вырос в мае, что вызывает сомнения относительно того, что будет делать Банк Канады, когда он примет свое следующее решение по процентной ставке в июле в “сложных и неустойчивых” условиях.

Статистическое управление Канады сообщило во вторник, что годовой показатель вырос до 2,9 процента в мае по сравнению с 2,7 процента в апреле.

Повышение последовало за решением Банка Канады, который нацелен на годовой уровень инфляции в два процента, снизить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта ранее в этом месяце до 4,75 процента.

Старший экономист TD Bank Джеймс Орландо Саид назвал отчет по инфляции разочарованием, поскольку как базовая, так и общая инфляция выросли.

“Сейчас один плохой показатель инфляции не определяет тенденции, и инфляция остается ниже трех процентов”, – написал Орландо в отчете.

“Но это говорит о неравномерности возвращения к уровню в два процента. По этой причине мы считаем, что Банк скорее всего, сделает паузу на своем июльском заседании, прежде чем снова снизить ставки в сентябре”.

Следующее решение Банка Канады по процентной ставке будет принято 24 июля, когда он также опубликует свой последний прогноз по экономике в своем отчете по денежно-кредитной политике. После публикации отчета по инфляции финансовые рынки предположили, что вероятность того, что центральный банк снизит ставки в июле, была ниже.

Тем не менее, Оливия Кросс, экономист Capital Economics по Северной Америке, отметила, что некоторый рост инфляции был обусловлен факторами, которые, вероятно, будут разовыми. “Несмотря на то, что последний отчет действительно увеличивает шансы на то, что банк приостановит свое июльское заседание, другие важные данные, опубликованные до этого, включая июньский индекс потребительских цен, могут повлиять на мнение банка”, – написал Кросс.

В дополнение к июньским данным по инфляции Статистическое управление Канады опубликует данные по валовому внутреннему продукту за апрель и обзор рабочей силы за июнь. 15 июля Банк Канады также опубликует собственное исследование перспектив развития бизнеса и ожиданий потребителей Канады.

Дон Дежарден, главный экономист Deloitte в Канаде, заявила, что центральный банк будет внимательно изучать эти данные. “Они сами говорили, что ситуация будет нестабильной”, – сказал Дежарден о Банке Канады. “Но в целом, достаточно ли этого, чтобы сказать: “Хорошо, нам действительно нужно полностью отказаться от снижения ставок” – я так не думаю”.

Краткое изложение результатов обсуждения Советом управляющих Банка Канады своего июньского решения по процентной ставке свидетельствует о том, что центральный банк рассматривал возможность снижения процентных ставок до июля, но в конечном итоге решил сделать это раньше.

“Хотя они осознавали риск того, что прогресс может застопориться, как это произошло в Соединенных Штатах, был достигнут консенсус в отношении того, что после четырех месяцев снижения базовой инфляции подряд и индикаторов, указывающих на продолжение нисходящей динамики, был достигнут достаточный прогресс, чтобы оправдать первое снижение учетной ставки”, – говорится в резюме.

Статистическое управление Канады сообщило во вторник, что общий рост в мае был обусловлен ростом цен на услуги на 4,6% по сравнению с прошлым годом, по сравнению с ростом на 4,2% в апреле. Цены на товары росли теми же темпами, что и в апреле, – на один процент.