Добро пожаловать в 50 оттенков кондоминиумов!

Решили купить квартиру, которая очень понравилась? Продавец согласился на Вашу цену? Прекрасно. Осталось только прочитать страниц 100 документов, касающихся дома, где находится квартира и она- Ваша.

Представьте себе следующее: вы вступаете в брак с кондоминиумом, или, скорее, долей кондоминиума, если использовать юридический жаргон. И угадайте, что? Этот брак сопровождается особенно агрессивной мачехой, называемой Декларацией о совместном владении.

Эта мачеха определенно не из тех, кто остается в стороне. Она с радостью вмешивается практически во все аспекты вашей совместной жизни, следя за тем, чтобы ваши действия соответствовали ее драконовским правилам.

Семья становится больше

Вступая в брак с этим кондоминиумом, вы также наследуете множество невесток и сводных братьев-всех остальных совладельцев кондоминиумов в этом здании. Вскоре вы обнаружите, что эти семейные отношения могут быть непростыми и конфликтными .

Ваша квартира, которая на самом деле является долевой, дает вам право на частную часть кондоминиума и общую. Я объясню. Среди того, что действительно считается частным, – это пространство между стенами, полом и потолком. Вы будете как рыба в аквариуме, с соседями вокруг. Ваши окна и балкон не относятся к частной собственности и будут ремонтироваться вместе с другими окнами балконами.

Вы думали, что купили спокойствие и независимость? Ха, дайте мне посмеяться! Здесь почти все делятся почти всем: радостным лаем собак, выступлениями певцов-любителей с сомнительным шармом, изысканными блюдами экзотической кухни и, конечно же, импровизированными вечерами караоке.

Основное руководство по покупке квартиры: важные моменты, которые необходимо проверить

1.Внимательно ознакомьтесь с правилами проживания в кондоминиуме.

2.правила, касающиеся краткосрочной аренды, такие как Airbnb или политика в отношении домашних животных, варьируются от кондоминиума к кондоминиуму. Некоторые полностью запрещают их, в то время как другие разрешают их при определенных условиях. Убедитесь, что вы полностью понимаете эти правила.

3. несоблюдение правил может привести к финансовым штрафам. 4.правила переезда могут включать сборы и ограничения на разрешенное время и дни. 5.потребление и выращивание каннабиса могут быть ограничены в некоторых кондоминиумах. 6.для выполнения работ в вашем подразделении может потребоваться предварительное одобрение. Ознакомьтесь с процедурами и ограничениями, чтобы избежать несоответствий и средств правовой защиты. 7.урегулирование претензий, таких как ущерб, нанесенный водой или пожаром, является важнейшим аспектом. Убедитесь, что в кондоминиуме есть четкие планы и адекватная страховка для решения этих ситуаций, тем самым защищая ваши инвестиции. Пусть ваш союз с вашей квартирой будет таким же гармоничным и прочным, как бриллиантовая свадьба! Задавая продавцам и администраторам множество вопросов, вы будете хорошо подготовлены к осознанной покупке. 8.Изучите финансовые отчеты и протоколы за последние 3 года. Это даст вам четкое представление об управлении, финансовом состоянии и количестве денег на резервном фонде, предназначенном для будущих ремонтов

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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