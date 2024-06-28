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Новости Новости дня Делового Монреаля за 27 июня 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 27 июня 2024 года

Denis Dankoff Июн 27, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 30 Просмотров

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🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹

В Монреале:

  • 🔸 Малый и средний бизнес на западной оконечности острова Монреаль и прилегающих территориях теряет деньги и клиентов из-за затянувшего строительства моста l’Île-aux-Tourtes.
  • 🔸 Жильё: арендатор выиграла борьбу с застройщиком из Монреаля.
  • 🔸 В Лавале мошенник обманом заставил пожилых людей отдать ему свои дебетовые карты.
  • 🔸Подросток погиб после столкновения с авто, катаясь на электронном самокате.
  • 🔸Генеральный директор Alimentation Couche Tard Брайан Ханнаш уходит на пенсию.
  • 🔸Птенцы монреальского сокола совершают первые полеты в мир, полный опасностей.

В Квебеке:

  • 🔸 Реальный ВВП Квебека в первом квартале вырос на 0,9%.
  • 🔸 Интенсивность пожаров на Лабрадоре снижается из-за дождей.
  • 🔸 Министерство природных ресурсов и лесов в сотрудничестве с Обществом защиты лесов от пожаров (SOPFEU) объявило о полной отмене запрета на разведение открытого огня в лесах.
  • 🔸 Четыре квебекских дзюдоиста будут представлять страну на Олимпийских играх в Париже, сообщили в четверг утром Judo Canada и Канадский олимпийский комитет.
  • 🔸 Технологическая новинка на фестивале в Квебеке: фестиваль d’Été de Québec (FEQ) спроектировал впечатляющую конструкцию из гигантских экранов, уникальную для Северной Америки.
  • 🔸 Этим летом отели Квебека могут пострадать от забастовки.
  • 🔸 Столкнувшись с угрозой забастовки механиков, WestJet отменяет некоторые рейсы.

В Канаде:

  • 🔸 Торонто назвали самым быстрорастущим мегаполисом в Канаде и в США.
  • 🔸 Вход в национальные парки Канады 1 июля будет бесплатным.
  • 🔸 Автоматическое продление номерных знаков в Онтарио начнется в День Канады.
  • 🔸 Жительницу Торонто Кариму Манджи приговорили к трем годам заключения по делу о мошенничестве с идентификационными данными инуитов.
  • 🔸 Никаких обвинений в самой смертоносной в истории Манитобы аварии автобуса, в результате которой погибли 17 человек, близ Карберри, предъявлено не было.
  • 🔸 Прерии, наряду с Ньюфаундлендом и Лабрадором, отстают от остальной части страны по развитию инфраструктуры электромобилей (EV).
  • 🔸 Статистическое управление Канады сообщает, что в последние годы иностранные работники все чаще переезжают на постоянное место жительства в Канаду.
  • 🔸 Художественная галерея Виннипега “Каумаджук” недавно обнаружила, что одно из произведений в ее коллекции подделка и является частью масштабной сети подделок произведений искусства, которая насчитывала более 1500 экспонатов.

В России:

  • 🔸 В России готовятся запретить «идеологию child-free». Законопроект уже в разработке.
  • 🔸 Председатель СК Александр Бастрыкин высказался о миграционной политике на Петербургском международном юридическом форуме и ждёт хороших законов от «Государственной дуры».
  • 🔸 Бастрыкин: 10 тысяч мигрантов, получивших гражданство РФ, направили в зону СВО.
  • 🔸 Беспилотники ВСУ долетели до Тверской и Московской областей и были уничтожены.
  • 🔸 МОК назвал российских и белорусских спортсменов, допущенных к участию в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Полный список опубликован 27 июня на официальном сайте МОК.
  • 🔸 В Севастополе построят 600 укрытий и бесплатно научат население оказывать первую помощь.
  • 🔸 Минфин предупреждает о вероятности конфискации активов РФ в США осенью 2024 года.

В мире:

  • 🔸 США сократили финансирование Всемирного антидопингового агентства после скандала с китайскими пловцами.
  • 🔸 Командование ВС США сообщило что на орбите распался на куски российский спутник «Ресурс П1».
  • 🔸 Джо Байден и Дональд Трамп готовятся к своим первым президентским дебатам в рамках предвыборной кампании сегодня вечером.
  • 🔸 12 военных задержаны в Боливии по подозрению в участии в государственном перевороте.
  • 🔸 Китай впервые за 21 год отправил двух панд в США. Бамбуковые медведи – символ дипломатического сотрудничества.
  • 🔸 В Кении протесты против повышения налогов переросли в беспорядки.
  • 🔸 В США уволили механика, который рассказал о небезопасной сборке Boeing 787. По его словам, допущенные ошибки потенциально могут привести к «разрушительным последствиям».
  • 🔸 Первая иллюстрация к книге о Гарри Поттере продана за 1,9 миллиона долларов.

CANADIAN MEDIA GROUP

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