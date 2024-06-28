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🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
В Монреале:
- 🔸 Малый и средний бизнес на западной оконечности острова Монреаль и прилегающих территориях теряет деньги и клиентов из-за затянувшего строительства моста l’Île-aux-Tourtes.
- 🔸 Жильё: арендатор выиграла борьбу с застройщиком из Монреаля.
- 🔸 В Лавале мошенник обманом заставил пожилых людей отдать ему свои дебетовые карты.
- 🔸Подросток погиб после столкновения с авто, катаясь на электронном самокате.
- 🔸Генеральный директор Alimentation Couche Tard Брайан Ханнаш уходит на пенсию.
- 🔸Птенцы монреальского сокола совершают первые полеты в мир, полный опасностей.
В Квебеке:
- 🔸 Реальный ВВП Квебека в первом квартале вырос на 0,9%.
- 🔸 Интенсивность пожаров на Лабрадоре снижается из-за дождей.
- 🔸 Министерство природных ресурсов и лесов в сотрудничестве с Обществом защиты лесов от пожаров (SOPFEU) объявило о полной отмене запрета на разведение открытого огня в лесах.
- 🔸 Четыре квебекских дзюдоиста будут представлять страну на Олимпийских играх в Париже, сообщили в четверг утром Judo Canada и Канадский олимпийский комитет.
- 🔸 Технологическая новинка на фестивале в Квебеке: фестиваль d’Été de Québec (FEQ) спроектировал впечатляющую конструкцию из гигантских экранов, уникальную для Северной Америки.
- 🔸 Этим летом отели Квебека могут пострадать от забастовки.
- 🔸 Столкнувшись с угрозой забастовки механиков, WestJet отменяет некоторые рейсы.
В Канаде:
- 🔸 Торонто назвали самым быстрорастущим мегаполисом в Канаде и в США.
- 🔸 Вход в национальные парки Канады 1 июля будет бесплатным.
- 🔸 Автоматическое продление номерных знаков в Онтарио начнется в День Канады.
- 🔸 Жительницу Торонто Кариму Манджи приговорили к трем годам заключения по делу о мошенничестве с идентификационными данными инуитов.
- 🔸 Никаких обвинений в самой смертоносной в истории Манитобы аварии автобуса, в результате которой погибли 17 человек, близ Карберри, предъявлено не было.
- 🔸 Прерии, наряду с Ньюфаундлендом и Лабрадором, отстают от остальной части страны по развитию инфраструктуры электромобилей (EV).
- 🔸 Статистическое управление Канады сообщает, что в последние годы иностранные работники все чаще переезжают на постоянное место жительства в Канаду.
- 🔸 Художественная галерея Виннипега “Каумаджук” недавно обнаружила, что одно из произведений в ее коллекции подделка и является частью масштабной сети подделок произведений искусства, которая насчитывала более 1500 экспонатов.
В России:
- 🔸 В России готовятся запретить «идеологию child-free». Законопроект уже в разработке.
- 🔸 Председатель СК Александр Бастрыкин высказался о миграционной политике на Петербургском международном юридическом форуме и ждёт хороших законов от «Государственной дуры».
- 🔸 Бастрыкин: 10 тысяч мигрантов, получивших гражданство РФ, направили в зону СВО.
- 🔸 Беспилотники ВСУ долетели до Тверской и Московской областей и были уничтожены.
- 🔸 МОК назвал российских и белорусских спортсменов, допущенных к участию в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Полный список опубликован 27 июня на официальном сайте МОК.
- 🔸 В Севастополе построят 600 укрытий и бесплатно научат население оказывать первую помощь.
- 🔸 Минфин предупреждает о вероятности конфискации активов РФ в США осенью 2024 года.
В мире:
- 🔸 США сократили финансирование Всемирного антидопингового агентства после скандала с китайскими пловцами.
- 🔸 Командование ВС США сообщило что на орбите распался на куски российский спутник «Ресурс П1».
- 🔸 Джо Байден и Дональд Трамп готовятся к своим первым президентским дебатам в рамках предвыборной кампании сегодня вечером.
- 🔸 12 военных задержаны в Боливии по подозрению в участии в государственном перевороте.
- 🔸 Китай впервые за 21 год отправил двух панд в США. Бамбуковые медведи – символ дипломатического сотрудничества.
- 🔸 В Кении протесты против повышения налогов переросли в беспорядки.
- 🔸 В США уволили механика, который рассказал о небезопасной сборке Boeing 787. По его словам, допущенные ошибки потенциально могут привести к «разрушительным последствиям».
- 🔸 Первая иллюстрация к книге о Гарри Поттере продана за 1,9 миллиона долларов.
CANADIAN MEDIA GROUP
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