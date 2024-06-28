На авиазаводе Bombardier в Канаде бастуют рабочие

На авиазаводе Bombardier в Канаде бастуют рабочие. Unifor отклонила окончательное предложение компании после его рассмотрения 25 июня и продолжила забастовку.

Производство моделей Global 5500/6500/7500 в Торонто временно прекращено.

«Обе стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ключевым профсоюзным приоритетам. Однако конкретные детали переговоров не будут обнародованы, чтобы защитить целостность переговорного процесса», – опубликовал профсоюз на своем сайте.

В прошлом месяце Bombardier открыла новое предприятие в Торонто.

В июле 2021 года компания Unifor объявила недельную забастовку на заводе по сборке бизнес-джетов Bombardier в Торонто.

Удалось заключить новый трехлетний коллективный договор с повышением заработной платы и пенсионных отчислений.

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