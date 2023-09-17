Владелец дома, сгоревшего в марте в Старом городе, подал в суд на мэрию Монреаля

Хозяин дома, который сдавался в аренду туристам, и где во время пожара погибли восемь постояльцев, решил обвинить во всём мэрию и взыскать с города 7,5 миллионов.

Все монреальцы помнят страшный пожар в марте этого года, который унёс жизни семи туристов, снявших комнаты в историческом здании, расположенном в самом центре Старого Монреаля. Следователи из пожарного департамента установили, что дом был подожжён неизвестным лицом, скорее всего, кем-то из обиженных участников одной из вечеринок, которые регулярно проходили в этом здании.

Владелец здания был обвинён в пренебрежении правилами противопожарной безопасности – в доме не были установлены датчики дыма, была захламлена и заставлена вещами пожарная лестница, некоторые комнаты были без окон и т.д. и т.п. Эксперты вынесли суровый вердикт – дом в таком состоянии не должен был сдаваться туристам. Среди разных последствий пожара стали и изменения в провинциальном законе о правилах сдачи жилья в кратковременную аренду, и ужесточение правил, устанавливаемых муниципалитетами. Полиция Монреаля до сих пор ведёт расследование пожара и пытается определить долю вины хозяина.

И вот хозяин сгоревшего дома перешёл в контрнаступление. В пятницу, 15 сентября, месье Эмиль Бенамор (Émile Benamor) подал в суд на мэрию, обвиняя её в пожаре и в гибели людей. Месье Бенамор требует возмещения в 7,5 миллионов долларов за сгоревшее имущество. Оказывается, город “своими решениями привёл к резкому ухудшению противопожарного состояния жилого здания. Эти решения способствовали серьёзным последствиям пожара и послужили основанеем для трагедии” – так говорится в поданном иске.

Господин Бенамор пока не подал иск на членов семей погибших постояльцев, но всё впереди – ведь члены семей обвиняют его в преступном бездействии и тоже только что подали на него иск. Но, наверняка, за встречным иском от владельца дома дело не застоится.

В иске владельца сгоревшего дома утверждается, что он прибыл на место пожара, когда пожарные вели борьбу с огнём. Он пытался сказать им о том, что внутри дома есть люди, но бессердечные пожарные работали, пытаясь потушить огонь, и не слушали несчастного владельца, чем проявили преступную беспечность.

К тому же, город постановил убрать наружную лестницу, которая вела на крышу, потому что городские власти считали, что жильцы и гости постоянно поднимаются на крышу во время вечеринок в подвыпившем состоянии, что может привести к серьёзным несчастным случаям. А ещё город не разрешил перестраивать здание, так как оно относилось к объектам исторического наследия, где запрещена перестройка, которая повлекла бы за собой внешние изменения. Например, город был против замены старинной массивной двери, которой почти полторы сотни лет, на современную более лёгкую дверь. Город, по утверждению месье Бенамора, виновен в том, что воспротивился замене двери, сочтя её бесценным элементом исторического архитектурного наследия. Ещё одним пунктом обвинения стал запрет на установку решёток, из-за чего пождигатель с лёгкостью проник в помещение.

Содержание иска на этом не исчерпывается. Как бы то ни было, месье Бенамор считает, что город Монреаль должен ему 7,5 миллионов долларов за причинённый ущерб. Каков будет иск владельца, в какой сумме, по отношению к членам семей погибших, пока неизвестно. Но наверняка господин Бенамор испытывает серьёзное волнение из-за того, что его обвиняют в трагедии, так может и достаточно большую сумму претензий выдвинуть. Имеет право.