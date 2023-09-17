Готовим сами знаменитые коктейли. Не так уж и трудно

Пять рецептов известных и популярных коктейлей

Готовить не так уж и сложно, но это самые знаменитые в мире кокейтли: Мохито, Текила Санрайз, Дайкири, Таймс Сквер, Гавана Клаб.

Мохито

Знаменитейший коктейль. Но под этим названием – Мохито – вам могут подать всё, что угодно. Да и количество рома зависит от щедрости бармена. В любом случае, всегда просите долить рома – бармену проще плеснуть чуток, чем ругаться….

Простейший мохито готовится так:

Веточки мяты

Белый ром высшего качества

Сок лимона или лайма свежевыжатый (чаще лайма – модно и кислее!)

Сахар

Содовая вода

Готовим коктейль:

В высокий узкий стакан объемом 200 мл кладём мяту и раздавливаем её с сахаром Выжимаем в стакан лимон или лайм Заполняем стакан до трети кусочками льда Вливаем ром до двух третих бокала или немного больше Размешиваем сдержимое и доливаем содовой до краю Вставляем соломинку, надеваем кружочек лимона или лайма, подаём

В принципе, можно делать самые разные добавки, в зависимости от качества или количества которых коктейль остаётся вариацией мохито или же меняет название.

Коктейль Текила Санрайз

В переводе с английского языка, sunrise означает «восход солнца». Оказывается, создатель этого славного коктейля назвал напиток в честь восхода солнца, когда светило откликается на клич «ну-ка, солнце, ярче брызни, золотыми лучами освети…»

Впервые коктейль Текила Санрайз появился в 1938 году, когда Джин Сулит, бармен курорта Балтмор, в городе Феникс (штат Аризона) угостил текилой с апельсиновым соком некоего клиента (чьё имя история не запомнила). Клиент попросил прохладительный алкогольный напиток, которым можно было бы наслаждаться, загорая у бассейна, и бармен быстренько смешал несколько подходящих, на его, бармена, взгляд, ингидиентов.

Коктейль, символизирующий восход солнца, быстро приобрел популярность. А так как в его состав входит мексиканская текила, то стал он национальным коктейлем Мексики!

К сожалению, сегодня Текилу Санрайз часто готовят из рук вон плохо, путая ингредиенты, добавляя те, что добавлять не надо и экономя на текиле и апельсиновом соке, заменяя сок газированной водой, а текилу мисклем (у которого вкус гораздо тяжелее).

Вот рецепт настоящего коктейля Текила Санрайз (Tequila Sunrise Orange):

Три-четыре кубика льда с гранями пару сантиметров

50 граммов текилы

100 граммов апельсинового сока

Четыре чайных ложечки гренадинового сиропа

Столовая ложка свежего сока лайма

Ингредиенты заливаются в бокал, причём в особом порядке: в первую очередь кубики льда, затем текила, затем апельсиновые сок, затем сок лайма – в этот момент небходимо содержимое размешать – затем гренадиновый сироп.

В коктейль кладётся вишенка, а для украшения напитка на бортик бокала насаживается тонкая долька лимона.

В Мексике пьют коктейль из цветных палочек, и в узкий бокал вставляется и элегантный бумажный зонтик (чтобы коктейль на нагревался под солнцем – шутка!)

Дайкири

По слухам коктейль дайкири впервые появился в Индии, однако разработан был английскими солдатами, которые придумали напиток для того, чтобы не маяться животами после употребления местной воды. Но ром и лимонный сок смешивали с содовым корнем. Со временем содовую воду в дайкири добавлять, как правило, перестали, однако стали добавлять клубнику для сладости.

Ингредиенты:

Две-три части белого рома (зависит от желаемой крепости напитка)

Одна часть сока лайма или лимона

Одна часть мякоти клубники

Подсластить по вкусу сахарком

Толченый лёд – половина от объема напитка (можно замороженную содовую воду)

Готовим дайкири:

Заполняем миксер толченым льдом до поолвины, добавляем остальные элементы и смешиваем. Напиток готов.

Коктейль Таймc-Сквер

Итак, вот вам рецепт синего коктейля под символическим названием Таймс Сквер.

Cоставные части коктейля:

Треть чашки холодного чая хорошего сорта. Лучше Липтон. И с лимоном – чтобы вкус лимона ощутим был.

Три столовых ложки водки пшеничной – польской или русской, но можно использовать любую хорошую водку.

Четыре столовых ложки ликёра Кюрасао – этот ликёр придаёт коктейлю отчётливые синий цвет.

Одна столовая ложка апельсинового густейшего натурального свежевыжатого сока.

Готовим коктейль Таймс Сквер незатейливо:

Все составные части смешиваем в миксере, добавляем туда же льду – треть чашки примерно, и ставим на стол. Если сок с мякотью, то можно коктейль перед подачей процедить, чтобы прозрачным стал.

На краешек бокала насаживаем дольку лимы или лимона, посыпанную сахаром.

Гавана Клаб (вариант Коктейль-крема с ромом)

Вкуснейший коктейль-крем. Один из многичисленных вариантов целого сонма коктейлей, известных под общим названием “Гавана Клаб”. На самом деле там один важнейший элемент, без которого обойтись нельзя – это ром. Иначе это уже не Гавана Клаб. Остальное – вариации. Очень часто этот вариант готовят в домашних услових и угощают гостей на Новый год, на рождество, в день Матери, в другие праздники, которые принято проводить дома или в кругу друзей

Состав коктейля:

Литровая бутылка хорошего рома

Столовая ложка толченого мускатного ореха

Немножко корицы, ванили и немножко гвоздики (и корица, и гвоздика – по желанию, а если их под рукой нет или не хотите, то и не надо, а ваниль – обязательный компонент, для аромата)

Десять взбитых желтков (можно и дюжину)

750 грамов воды

3 банки (по 250 г) сгущенки

3 банки (по 250 г) сухого молока

Полная чашка (250 мл) кукурузного крахмала

Готовим коктейль:

Ром заливаем в ёмкость, туда же засыпаем мускатный орех, корицу и гвоздику, накрываем ёмкость крышкой и оставляем на несколько часов, чтобы настоялся Взбиваем желтки в пену (можно в миксере) Сгущенку и сухое молоко смешиваем с крахмалом и варим на малом огне, постоянно размешивая, пока масса не станет очень густой Добавляем в эту массу взбитые желтки, заливаем в миксер и тщательно взбиваем вновь, так, чтобы не осталось ни одного комочка Когда масса остынет, заливаем в неё ром и вновь размешиваем Охлаждаем в холодильнике и ставим на стол.