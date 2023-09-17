Бобры – национальный символ Канады! Самый трудолюбивый, спокойный и флегматичный зверь

Кто же такие бобры, национальный символ Канады, один из самых популярных видов животных, обитателей страны. Полезные знания об этих трудягах.

Бобры (Castor) — это род грызунов, который включает в себя два вида: европейский бобр (Castor fiber) и североамериканский бобр (Castor canadensis). Понятно, что именно североамериканский бобр известен как национальное животное Канады.

Вот несколько интересных фактов о бобрах:

Инженеры природы: Бобры известны своим умением возводить постройки. Это замечательные строители. Они создают плотины из ветвей, камней и грязи для образования прудов. Эти плотины и пруды обеспечивают и безопасность жилища и создают надёжное убежище от хищников.

Зубы бобров: У бобров очень заметные и выдающиеся вперёд резцы. Эти зубы непрерывно растут и бобёр, дабы стачивать их постоянно грызёт деревья, ветки и заблудших туристов (шутка, людей бобёр не трогает).

Хвост: Хвост бобра покрыт чешуйками и похож на лопату. Он используется для стабилизации животного при стоянии на задних лапках, как руль при плавании и как сигналный инструмент для предупреждения других бобров о возможной опасности. В последнем случае бобры сильно бьют (шлёпают) хвостом по воде.

Бобровые шкуры: В прошлом на бобров интенсивно охотились из-за их ценного меха. Это привело к тому, что популяция бобров в Канаде существенно сократилась. Однако благодаря усилиям по сохранению и восстановлению популяции, число бобров в настоящее время стабильно.

Экологическое влияние: Плотины и запруды бобров обогащают экосистемы, создавая новые водные местообитания для многих видов растений и животных. Деятельность бобров имеет большое значение для экосистем, в которых они обитают, и являются прекрасным примером того, как один вид может существенно влиять на свою окружающую среду.

Уже два века назад бобр был выбран национальным символом Канады из-за его роли в истории страны, особенно в меховой торговле, которая была критически важной для экономического развития ранних колоний.

Точное количество бобров в Канаде или даже в Квебеке не установлено из-за огромных территорий обитания этого животного и из-за сложности мониторинга всех популяций. Однако общепринято считать, что в Канаде проживают “несколько миллионов” бобров.

В прошлом на бобров настолько интенсивно охотились из-за их меха, что их популяция была на грани исчезновения. Но благодаря усилиям по их защите и установлению квот на охоту, популяция бобров восстановилась. По некоторым оценкам, в начале 20-го века в Канаде насчитывалось всего около 100 тысяч бобров, но к началу 21-го века их число возросло вот до упомянутой цифры в нескольких миллионов.

В Квебеке, как и в других частях Канады, бобры также успешно восстановились. Однако конкретные числа или даже приближенные оценки для этой провинции никому не известны, оценки “плавают”.

В Монреале бобры в естественных условиях живут в нескольких местах на Канале Лашин (особенно там, где есть бухты – например, на Pointe des Seigneurs). Их немного, но полюбоваться ими можно, если повезёт. И, конечно же, без бобров не может обойтись знаменитй Биодом, где их можно наблюдать даже из-под воды сквозь стекло видно, как они плавают, а в жилище бобрового семейства установлена видеокамера. Конечно, за личной жизнью подглядывать нехорошо, но они же не злые, не обидятся, верно ведь?

А, да, петь они не умеют, так вы не слыхали, как поют бобры, что есть, то есть.