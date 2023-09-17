Неизвестная планета: Достопримечательности Сорренто

Сорренто – небольшой городок на берегу Итальянского полуострова с одноименным названием. Этот курортный городок расположен в регионе Кампания в южной части Италии. Он знаменит своими живописными пейзажами и видами на ультрамариновое море и массивные горы. Городок долгое время был колонией финикийцев, а позже перерос в порт, часто посещаемый греками.

Сорренто – небольшой городок на берегу Итальянского полуострова с одноименным названием. Этот курортный городок расположен в регионе Кампания в южной части Италии. Он знаменит своими живописными пейзажами и видами на ультрамариновое море и массивные горы. Городок долгое время был колонией финикийцев, а позже перерос в порт, часто посещаемый греками. В период византийского кризиса добился звания герцогства. В наше время стал местом проживания таких знаменитых людей, как Гете, Ницше, Горький и Вагнер. Этот населенный пункт очень разносторонен, богат на достопримечательности и поэтому каждому человеку стоит его посетить и посмотреть.

Люди издавна беспокоились о своей безопасности и воздвигали огромные оборонительные сооружения вдоль границ своего города. Вокруг Сорренто можно увидеть остатки сохранившихся до наших дней массивных городских стен, с которых открывается невероятный вид на Сорренто. От нападений с моря город защищала башня с воротами Марина Гранде.

Бастионы, расположенные в самых верхних точках долины и почти не несли оборонительную функцию, были жилыми постройками. Сегодня, каждый желающий может подняться сюда и сделать пару фотографий на фоне лазурного моря и обрывистых скал.

Музей деревянной интарсии. Этот музей расположен в самом центре Сорренто в старинном дворце Сантомаси, который относится к 18 веку. Его внешний вид не выдает внутреннего богатства: стены скромно выкрашены в красный цвет, а маленький окна почти не заметны. Внутренняя экспозиция размещена в нескольких залах. В музее выставлены деревянные шкатулки с искусно вырезанным узором, уникальные декоративные изделия, также старые фрески и обои, расписанные вручную старыми мастерами. В нынешнее время это прекрасное место открыто для каждого желающего, посетить его.

Долина мельниц. Это руины древнего города, который находится в центре города, а точнее под ним, в ущелье. Заросшие колеса мельниц, серые стены и живучие растения, нашедшие здесь свою обитель, напоминают нам о когда-то существующей здесь жизни. В давние времена именно здесь была сосредоточена вся жизнь города – здесь перемалывали муку. Раньше долина имела выход к морю. Со временем массивные стены мельниц обрушились, и вся эта площадь превратилась в болото. Это идеальное место для любителей мистики: за множество лет люди слышали смех и разговоры, доносящиеся из ущелья.

Собор Седиле Доминова. Этот величественный собор был воздвигнут в 14 веке и полностью сохранился до сих пор. В древние века эта постройка служило местом собрания привилегированных и знатных особ того времени для обсуждения насущных вопросов жизни города. В этот круг входили знаменитые итальянские фамилии благородных кровей.

Внутреннее убранство собора поражает своей оригинальностью. В то время объемные росписи на гладких и ровных стенах и колонны были чем-то совершенно новых и необычным. Это квадратное здание с крупным куполом и двумя арками, пристроенными по бокам.