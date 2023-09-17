Во Франции решили начать экономить на всем, чем можно

Неблагоприятная экономическая обстановка заставила правительство Франции пересмотреть проект бюджета на 2024 год. Проект бюджета Франции на 2024 год будет представлен 27 сентября Совету министров страны. Однако уже сейчас исполнительная власть была вынуждена пересмотреть прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) в сторону понижения до 1,4% с 1,6%.

Неблагоприятная экономическая обстановка заставила правительство Франции пересмотреть проект бюджета на 2024 год. Проект бюджета Франции на 2024 год будет представлен 27 сентября Совету министров страны. Однако уже сейчас исполнительная власть была вынуждена пересмотреть прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) в сторону понижения до 1,4% с 1,6%.

Кроме того, тяжелое долговое бремя также повлияло на общую сумму расходов. Власть всё-таки решилась начать постепенное снижение своих трат, несмотря на то, что это может привести к снижению динамики развития страны. Бюджет, по мнению авторов проекта, должен в итоге сэкономить примерно €16 млрд.

«В 2024 году экономический рост продолжит расти, но менее высокими темпами. Это будет обусловлено темпами развития промышленности, постепенным выходом из инфляционного кризиса и восстановлением уровня потребления», — заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Основная цель бюджета на 2024 год, по мнению авторов проекта, заключалась в сокращении государственного долга со 111,8% от уровня ВВП в 2022 году до 108,1% в 2027 году. При этом дефицит бюджета должен постепенно снизиться с 4,8% от уровня ВВП в 2022 году до 4,4% в 2024 году, чтобы к концу второго срока правления президента Франции Эммануэля Макрона снизиться до уровня в 2,7%. Этот показатель ниже европейского целевого показателя в 3%.

Правительство, желая сэкономить на тратах, в первую очередь решило отказаться от тарифного щита. Это, с точки зрения экономистов, должно исключить из расходов €10 млрд из €16 млрд, запланированных проектом бюджета. При этом, как заверил Брюно Ле Мэр, налогообложение для домохозяйств будут сохранено в течение 2024 года на минимальном уровне. Правда, одновременно будет сокращена помощь предприятиям на сумму в €4,5 млрд, помощь в трудоустройстве потеряет €1 млрд, а также €700 млн экономии должна принести реформа системы страхования по безработице.

Однако, как отметил министр, это затягивание гаек не скажется на стратегии правительства по снижению налогов как для предприятий, так и для домашних хозяйств. Увеличение порога для взыскания подоходного налога на 4,8% должно снизить налоговое бремя для французских семей примерно на €2 млрд, правда, только в 2025 году, как заметил Брюно Ле Мэр.