К юбилею Марка Анатольевича Захарова. Неделя седьмая. Спектакль седьмой. «Небесные странники»

«Над седой равниной моря ветер тучи собирает»… Ненавидимый мною Буревестник как-то протаранил мне мозг. Ибо поначалу я почему-то увидела именно его….

«Над седой равниной моря ветер тучи собирает»… Ненавидимый мною Буревестник как-то протаранил мне мозг. Ибо поначалу я почему-то увидела именно его….

Царь Удод, высунувшийся из какой-то невероятной темноты сцены, повелел своим подданым лететь на землю, к людям. Они быстро летят, и вот уже каким-то непостижимым волшебным способом сами оборачиваются людьми…. Птицы становятся людьми, но станут ли люди птицами?

Я очень люблю спектакли, которые оставляют, как сейчас модно говорить, послевкусие. То есть, почву для размышлений. Которые проникают в тебя, заставляют встряхнуться, что-то пересмотреть, переосмыслить, переоценить, новым взглядом посмотреть на все то, что окружает. По-новому, как-то полюбить этот мир, уже переоцененный и вновь обретенный.

Вот этот спектакль как раз из ряда таких. И о нем стоит хоть немного, но рассказать.

Десять лет назад весна подарила всем ценителям таланта и творчества Марка Анатольевича подарок. Замечательный и глубокий спектакль. Как всегда, он непрост и неоднозначен уже в своем «замесе»: русский классик А. П. Чехов и древнегреческий “отец комедии” Аристофан соединены, переплетены, взяты в такой правильной и удачной пропорции, что получилось единое и одноязычное повествование. Чеховские «Хористка», «Попрыгунья» и «Черный монах» а также Аристофанов сюжет комедии «Птицы» и создали «Небесных странников».

С первых минут сценическое действо захватывает и не отпускает до финальных оваций. Потому, видимо, с первых минут спектакль идет на уровне кульминации, сюжет приобретает остроту с первых реплик и держит зрителя. Крепко держит, проверено!

Главная героиня –Ольга Ивановна, сыгранная Александрой Захаровой, – несет в себе некий образ восторженной, витающей в облаках женщины, которую не радует обычная земная жизнь. И тихая, простая любовь Дымова, сыгранного Александром Балуевым, ей не интересна. Её притягивают люди искусства, ей хочется с ними общаться, разговаривать, восхищаться ими, быть хоть чуть-чуть ближе к этой «великой» когорте, несмотря ни на что, ломая всё на своём пути. Восхищение богемой, самопридуманное восхищение, которое убийственно!

Общий тон светских бесед в ее окружении до боли знаком постоянным насельникам Facebook или другой социальной сети — есть только одна общепринятая точка зрения, каждый инакомыслящий подвергается осуждению и осмеянию.

Вот вы знаете, даже в этом – великий профессионализм актрисы. Актрисы и человека. Знающей всю эту богему изнутри. Знающую и дистанцирующуюся от этой клоаки. А на сцене требуется их любить и ими восхищаться! И ведь веришь ей, Ольге Ивановне. А значит, перевоплощение произошло абсолютное!

Я от кого-то услышала, что в этой роли Александра Марковна сумела воплотить всю низость и все благородство, на которое только способны все женщины от сотворения мира и вплоть до 14 апреля 2013 года. Соглашусь, ибо под занавес низость как-то забывается и уходит на второй план. А вот благородство остается легкой дымкой в сердцах и подсознании думающего зрителя. И видимо, это и было целью.

А вообще, во многом в спектакле показаны самые низменные и какие-то бездуховные стороны общества. Того ли времени, когда творил Чехов, сегодняшнего ли. Мне ближе второй вариант. Примеры? Да, вот, хотя бы Чикильдеев в исполнении Ивана Агапова – эдакое, весьма удачное надо сказать, воплощение страшноватого обывательского скудоумия. Воплощение ли? Его телеграфист без всякого образования и с диковатыми замашками, назойливо возникающий на сцене по поводу и без повода, — не иначе как олицетворение какого-то психического недуга. Олицетворение ли?

Еще пример хотите? Рябовский, естественно-цинично сыгранный Виктором Раковым. Помните его, да? Он ходит по сцене не с палитрой, а с ведерком белой краски и малярной кистью. Не художник он – пятнокропатель. Мазила, а не творец. Но деловит, что, собственно, вызывает смех и презрение. Но хоть перевоплощаться актеру не пришлось, и то хорошо. Отражение Глумова. Ну, или продолжение… А, впрочем, один и тот же персонаж.

Но вот знаете, в чем гений Марка Анатольевича? Он самую безобразную погань может представить так, что к ней начинаешь что-то испытывать. Нет, не ненависть. Жалость, какое-то сострадание, горечь. Представить с помощью музыки, света, тонов и полутонов, каких-то невероятных декораций… Затмить всем этим пустоты души этих поганцев. Затмить и хоть чем-то попытаться заполнить. Я не раз уже ловила себя на этой мысли. Поймала и на этом спектакле.

Черное, какое-то зловещее пространство вдруг, внезапно прорезывается ломаными рамами – линиями, которые в определенные моменты множатся или зажигаются яркими цветами. Но в сложенном из досок лабиринте и жить нельзя, и выхода не найти. Тупик… Все настолько просто и настолько гениально, что заслуживает отдельных аплодисментов!

А вот доктор Дымов погибает. Как бы за кулисами. Погибает, будучи достойнейшим человеком своего времени, живя не востребованным, погрязшим в суете и пустословии окружающего его общества. Погибает, будучи нелюбимым собственной женой. Погибает, являя собой «лишнего человека» на этом пиру жизни, подобно Онегину, Печорину, Агарину, Рудину, Кирсанову… Список огромен.

Сама же «попрыгунья» прозревает слишком поздно. Но как всегда у Марка Анатольевича, ей дарован шанс исправиться. Помните фразу, которая звучала неким лейтмотивом: «умереть- это выйти из времени, но не исчезнуть». За пределом земной жизни… В вечной… В фантасмагорическом сюжете Марка Захарова Ольга Ивановна воссоединяется с умершим супругом. Вопреки логике чеховского произведения, трезвого и безжалостного, как сама жизнь. Безжалостного, каким порой был и сам Чехов.

Честные и талантливые люди не оценены при жизни, и только после смерти приходит радость. Страшный и честный финал. А спросить за это не с кого. Разве что с птиц-странников, летающих где-то там, в небесах. А птицы – это наши навязчивые мысли, которые посещают каждого. А парить им, словно ласточкам или чайкам, или, не дай Бог, кружить как вороны или Буревестник (чтоб его…) – в нашей власти!

И не вините Удода! Да, и не ищите в спектакле точных отсылок к Чехову. Иначе есть шанс и вам стать Чикильдеевым или Рябовским…

Марк Анатольевич прав: «прошлое время придумали недалекие люди». Неудачно придумали надо сказать! Ведь Вы живете! В этом и многих других своих творениях, ежедневно поднося свое незащищенное сердце стае коршунов, орлов, ястребов, так удачно рассевшимся в сотворенном Вами гнезде. Они, эти беркуты не понимают, что Вы –Прометей, и не выклевать им Вас! Вы дарите свет людям! А люди восстанавливают исклеванное сердце! Потому что Вам, в отличие от них, не страшен Черный монах. А их поглотит воронье и стервятники. Ибо подобное тянется к подобному.

«Во вселенской памяти нет прошедшего времени»… И все мы странники на этой земле. И душам нашим, как птицам, нужно найти выход из силок птицеловов. И увидеть этот мир во всем своем многообразии, в его потребности к состраданию и любви. И тогда – спасемся! А спектакль – потрясающий, и он есть в записи в очень неплохом качестве! Посмотрите его! Возможно и вам захочется протянуть руку помощи или отогреть чье-то сердце. Ведь вокруг нас отнюдь не небесные странники, а вполне себе земные обыватели…