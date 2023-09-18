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Новости Канадские ученые открыли для себя пользу пчелиного меда

Канадские ученые открыли для себя пользу пчелиного меда

Виктория Христова Сен 18, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадские ученые открыли для себя пользу пчелиного меда отключены 42 Просмотров

Исследователи из Университета Торонто обнаружили, что мед улучшает ключевые показатели здоровья, включая уровень сахара в крови и уровень холестерина, при условии, что мед натуральный и не подвергался термической обработке.

Исследователи из Университета Торонто обнаружили, что мед улучшает ключевые показатели здоровья, включая уровень сахара в крови и уровень холестерина, при условии, что мед натуральный и не подвергался термической обработке.

Исследователи провели систематический обзор и клинический анализ меда и обнаружили, что он снижает уровень глюкозы в крови, холестерина и влияет на маркер цирроза печени. Мед также проявил противовоспалительное свойство.

Сообщается, что средняя дневная доза меда в ходе испытаний составляла 40 граммов, или около двух столовых ложек.

«Среди канадских экспертов в области общественного здравоохранения и питания уже давно бытует мнение, что „сахар есть сахар“», — сказал глава исследования Джон Сивенпайпер из Unity Health Toronto и доцент кафедры диетологии и медицины Техасского университета. — «Однако, наши результаты показывают, что это не так, и нам следует прекратить приравнивать мед к джему для диабетиков».

Далее канадские ученые рекомендуют тем, кто еще не отказался от использования в пищу сахара, задуматься о замене его медом.

 

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