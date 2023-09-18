Нелегальные мигранты в Нью-Йорке не получают разрешений на работу

Только 800 из десятков тысяч нелегальных мигрантов, прибывших в Нью-Йорк за 18 месяцев, подали заявки на получение разрешения на работу.

Только 800 из десятков тысяч нелегальных мигрантов, прибывших в Нью-Йорк за 18 месяцев, подали заявки на получение разрешения на работу.

По данным мэрии Нью-Йорка, около 800 взрослых мигрантов, или менее 2% прибывших в город, подали необходимые документы, чтобы начать получать законную зарплату после почти 18 месяцев пограничного кризиса, из-за которого город захлестнула многотысячная волна просителей убежища.

И хотя город знает, что под его опекой находится около 40 000 взрослых мигрантов, количество тех, кто имеет право на работу, на самом деле остается загадкой, поскольку ни город, ни штат, ни федеральные органы не отслеживают должным образом мигрантов после пересечения границы, как показывают данные.

Получение разрешений на работу для просителей убежища было в центре многомесячных усилий мэра Эрика Адамса по облегчению ожидаемого финансового бремени Нью-Йорка в размере $12 млрд, однако прогресс оказался небольшим.

При этом, по данным властей Нью-Йорка, только четверть мигрантов, находящихся в настоящее время под опекой города, подали прошение о предоставлении убежища. Только после того, как эти документы будут поданы, они могут подать заявление на получение разрешения на работу, что может занять еще до шести месяцев.

Замешательство в правительстве города настолько серьезное, что ни одно городское ведомство даже не знает, получил ли кто-либо из 800 мигрантов, подавших заявление на получение рабочей визы, одобрение.

Согласно оценкам затрат на мигрантов, город может сэкономить до $140 млн в год на каждой 1000 просителей убежища, которых ему удастся перевести в статус работающих.

Город, который подвергался критике со стороны штата и федеральных органов власти за то, что он не собрал достаточно информации о мигрантах, находящихся на попечении города, только на прошлой неделе начал получать подробную информацию о праве на работу мигрантов, размещенных по более чем 200 временным приютам по всему городу. Однако ожидается, что это исследование займет несколько недель.

Чиновники мэрии заявили журналистам, что федеральное правительство должно нести ответственность за отслеживание просителей убежища после их въезда в США, поскольку это проблема иммиграции, в то время как город изо всех сил пытается накормить, одеть и разместить примерно 130 000 прибывших в Нью-Йорк с весны 2022 года мигрантов. Отметим, что часть из них не входит в статистику с получением разрешения на работу, поскольку часть мигрантов вывезли из города Нью-Йорка в другие города и даже сельские районы штата Нью-Йорк. Были также вывезенные на канадскую границу.

После более чем года бездействия администрации Байдена городские власти заявляют, что отреагировали открытием Центра помощи по заявлениям о предоставлении убежища, в котором работают более 50 сотрудников и два десятка иммиграционных адвокатов, чтобы помочь мигрантам продвинуться по бюрократическому процессу подачи заявления о предоставлении убежища и оформлении разрешений на работу.

Со своей стороны, Белый дом не взял на себя ответственность за кризис, вместо этого резко критикуя город и штат за неправильное обращение с беспорядком и обвиняя Конгресс в бездействии по устранению нарушений иммиграционного законодательства.

Напомним, правительство США оказалось охранять южную границу США и препятствовать незаконному проникновению всех желающих внутрь США. При этом правительство США нарушает законы США, а крупные СМИ США делают вид, что ничего не происходит.