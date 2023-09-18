По Канаде ударил атлантический ураган «Ли»

Канадская провинция Новая Шотландия подверглась удару атлантического циклона, 17 сентября сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC).
Специалисты обнаружили приближающуюся угрозу накануне. Под угрозой оказались северо-восток Соединенных Штатов и восточное побережье Канады.
«Посттропический циклон Ли обрушился на Новую Шотландию около 16.00», — указано в сообщении.
По прогнозам синоптиков, стихия должна была ослабнуть при достижении Новой Англии, а затем вновь усилиться до урагана на канадском побережье. Сейчас скорость урагана составляет 35 километров в час, порывы ветра могут достигать 110 километров в час.
Более 130 тысяч человек в провинциях Новая Шотландия и Нью-Брансуик на востоке Канады продолжают оставатся без электричества из-за атлантического урагана «Ли».
По данным портала, в Новой Шотландии без электроснабжения остаются 112 923, а человек, в провинции Нью-Брансуик — более 13 518 человек.
Напомним, 16 сентября телеканал СВС сообщил, что ураган «Ли» оставил без электричества более 150 тыс человек. Сообщений о пострадавших не было.
Скорость ветра в эпицентре достигала 28 м/с. Национальное метеобюро Канады отнесло ураган «Ли» к первой категории по шкале Саффира — Симпсона.
15 сентября Национальное метеобюро Канады сообщило, что ураган достигнет территории Канады не 17 сентября, а раньше и распространило штормовое предупреждение для атлантических провинций Канады.