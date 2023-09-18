Острова Сен-Пьер и Микелон – французская территория у берегов Канады

От Канады до Франции можно добраться на пароме за полчаса. Но паспорт по прибытию во Францию показать придётся.

Во время подростковых школьных викторин в Канаде (да и во Франции) регулярно задаётся хитрый вопрос – “на каком расстоянии находится Канада от Франции?” Отвечающие начинают скрупулёзно вспоминать ширину Атлантического океана, называя сотни и тысячи километров.

На самом деле, расстояние между канадским городом Форчун (в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор) и французским портом Сен-Пьер – менее 25 километров. Часто забывают о том, что Франция до сих пор владеет архипелагом Сен-Пьер и Микелон, и жители островов не собираются отказываться от статуса полноправных французских граждан.

Сен-Пьер и Микелон — это небольшая группа французских островов, расположенная в Северной Атлантике, к югу от провинции Ньюфаундленд-и-Лабрадор. Это последний остаток Французской колониальной империи в Северной Америке, известной как Новая Франция, где столицей был город Квебек, а метрополией – Монреаль.

Эти острова являются заморской территориией (департаментом) Франции. Жители являются французскими гражданами и имеют все привилегии европейских граждан. Они голосуют на французских национальных выборах, используют евро в качестве официальной валюты, передвигаются по Европе (если до туда долетят или доплывут) без ограничений, имеют своего представителя во французском парламенте и, разумеется, гордо достают, при необходимости, из широких штанин паспорт гражданина Франции.

За свою историю острова несколько раз меняли свою принадлежность между Францией и Великобританией до того, как они окончательно стали французскими в 1816 году и с тех пор над ними гордо развивается французский флаг. Всего население островов составляет чуть более 6 000 человек.

Традиционно экономика островов базировалась на рыболовстве, особенно на ловле трески. Однако в последние десятилетия уровни рыбных запасов упали, и рыболовство стало менее выгодным. Сегодня экономика также включает в себя туризм, предоставление данных для метеослужб разным странам, наблюдение за условиями кораблевождения и другие отрасли.

Основной язык на островах — французский, но он звучит не так, как стандартный французский на европейском континенте из-за уникального диалекта местных жителей. Хотя и от квебекого диалекта он тоже отличается.

Климат островов прохладный и влажный. Хотя они находятся в Северной Атлантике, Гольфстрим делает климат мягче, чем можно было бы ожидать. Острова обладают уникальной экосистемой с рядом редких и угрожаемых видов.

Так что, Сен-Пьер и Микелон — уникальное место, сочетающее в себе французскую культуру и североамериканскую природу.

До островов можно добраться на самолёте (через Монреаль) или же на пароме из Форчуна буквально за полчаса.

Любопытный исторический факт: Во время Второй мировой войны архипелаг Сент-Пьер и Микелон стал предметом небольшого, но интересного эпизода.

После немецкой оккупации Франции в 1940 году Сен-Пьер и Микелон находились под управлением Виши, проколлаборационистского режима, установленного в незанятой части Франции. Тем не менее, стратегическое местоположение архипелага возле Северной Америки делало его потенциально важным пунктом для союзников.

25 декабря 1941 года силы Свободной Франции заняли архипелаг в рамках операции под кодовым названием “Операция Хулиган”. Это было сделано, чтобы предотвратить возможное использование островов как базы подводных лодок или как пункта дозаправки для немецких кораблей. По меньшей мере, так официально Де Голль пояснил цель специальной военной операции по денацификации департамента. На самом деле, считается, что Де Голль хотел показать союзникам свою независимость и значение своих сил. В принципе, цель была выполнена – острова стали первой территорией Франции, освобождённой от нацистов. Во время захвата островов погиб один человек – французский пограничник, оказавший вооружённое сопротивление десанту. По иронии судьбы, за исполнение воинского долга он был посмертно награждён Де Голлем.

Но захват архипелага вызвал некоторые политические споры между Свободной Францией и союзниками, а также внутри французского сопротивления, так как операция вызвала ненужные на тот момент трения между разными направлениями французского Сопротивления и осложнила отношения между союзниками и правительством Виши, которое в тот момент союзники ещё пытались как-то перетянуть на свою сторону. Других военных действий на островах не было, а Сен-Пьер и Микелон находились под контролем сил Свободной Франции до конца войны. Ходят слухи, что правительство Канады было в курсе готовящегося Де Голлем десанта и не уведомило о нём англичан и американцев, но подтверждения этим слухам никогда сделано не было.