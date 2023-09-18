В Калгари закрыли еще шесть детсадов из-за кишечной палочки

Положительные результаты на кишечную палочку у детей, посещающих шесть детсадов, вынудили власти Канады закрыть заведения.

Положительные результаты на кишечную палочку у детей, посещающих шесть детсадов, вынудили власти Канады закрыть заведения.

Ранее было закрыто несколько детсадов из-за сильного расстройства пищеварения у нескольких детей. Обнаружилось, что во все заведения еда поставлялась централизованно.

Однако в новых случаях пока неизвестно, где дети могли подхватить эту бактерию. Служба здравоохранения Альберты (AHS) попросила родителей, которые водили детей в закрытые детсады, переводить детей в другой детсад только если у детей тест на кишечную палочку был отрицательным.

«Похоже, получилось так, что некоторые родители, которые находились в пострадавшем учреждении, перевели своих детей в другие детские сады», — предположила премьер-министр провинции Даниэль Смит.

Выступая на телевидении, Смита сообщила, что с начала вспышки заболевания было зарегистрировано 342 лабораторно подтвержденных случая инфицирования детей кишечной палочкой. В настоящее время в больнице остаются 12 детей, шести из них проводится диализ.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки инфекции в Калгари около 50 детей попали в больницы.