Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Власти канадского Саскачевана продолжили защищать права родителей
ecole
Школа, просто школа. Фото в свободном доступе.

Власти канадского Саскачевана продолжили защищать права родителей

Виктория Христова Сен 18, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Власти канадского Саскачевана продолжили защищать права родителей отключены 40 Просмотров

В правительстве канадской провинции Саскачеван не согласились с рекомендациями детского омбудсмена и будут защищать права родителей.

В правительстве канадской провинции Саскачеван не согласились с рекомендациями детского омбудсмена и будут защищать права родителей.

Правозащитник по делам детей и молодежи провинции Лиза Брода рекомендовала пересмотреть политику министерства образования, чтобы школы не оповещали родителей, если ребенок захочет поменять свои местоимения в школе. Согласие родителей в таком случае требуется до достижения школьником 16-летнего возраста.

Провинция «по-прежнему привержена защите права родителей на участие в образовании своих детей и реализации политики включения и согласия родителей», — сообщил представитель министерства образования.

Напомним, против правительства Саскачевана был подан иск в суд в связи с такой политикой в области образования.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*