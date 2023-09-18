Власти канадского Саскачевана продолжили защищать права родителей

В правительстве канадской провинции Саскачеван не согласились с рекомендациями детского омбудсмена и будут защищать права родителей.

В правительстве канадской провинции Саскачеван не согласились с рекомендациями детского омбудсмена и будут защищать права родителей.

Правозащитник по делам детей и молодежи провинции Лиза Брода рекомендовала пересмотреть политику министерства образования, чтобы школы не оповещали родителей, если ребенок захочет поменять свои местоимения в школе. Согласие родителей в таком случае требуется до достижения школьником 16-летнего возраста.

Провинция «по-прежнему привержена защите права родителей на участие в образовании своих детей и реализации политики включения и согласия родителей», — сообщил представитель министерства образования.

Напомним, против правительства Саскачевана был подан иск в суд в связи с такой политикой в области образования.