20 сентября – Национальный День Деревьев

В среду, 20 сентября, в Канаде отмечается Национальный День Деревьев

Торжественно отмечаем Национальный день Деревьев (в рамках национальной недели деревьев и лесов.

Национальный День Деревьев отмечается в Канаде ежегодно в предпоследнюю среду сентября, во время Национальной недели Деревьев и Лесов. Этот праздник призван напомнить всем канадцам о важности лесов и деревьев в нашей жизни.

День чествования деревьев выбран в один из дней ранней осени, когда деревья готовятся к зимней спячке после напряжённого летнего труда. Деревья не просто дают нам кислород и позволяют дышать полной грудью. Деревья и леса – это залог умственного здоровья. Прогулка под лесными деревьями – и это доказано наукой, способствует восстановлению нормального артериального давления и укреплению сердечных мышц.

Одно исследование, проведённое в США ещё в десятых годах этого века, показало, что после эпидемии лесной поросли, уничтожившей до миллиона деревьев в стране, количество смертей от заболеваний органов дыхания возросло примерно на 6 тысяч, а сердечные заболевания привели к смерти ещё пятнадцати тысяч человек выше среднего уровня.

Считается, что три дня, проведённые в лесу, помогают значительно укрепить имунную систему, а эффект сохраняется на месяц.

В Квебеке несколько организаций, таких, как Soverdi (l’Alliance forêt urbaine) или же l’Association forestière des Deux-Rives контролируют состояние лесов, постоянно ведут работы по оценке леса, бьют тревогу, если выявлены болезни леса, и, в первую очередь, организуют посадки новых лесов – миллион деревьев в год.

Таким образом, Национальный День Деревьев призван напомнить всем нам о важности дерева для нашего здоровья, о важности защиты природы и бережного к ней отношения.

Национальный День Дерева — прекрасный повод напомнить о поразительной силе деревьев в нашей жизни, воздействующей на наше физическое и психологическое здоровье. И это также отличный повод добавить в наше расписание несколько прогулок по лесу. В последнее время в Канаде и Квебеке были зафиксированы печальные рекорды по числу лесных пожаров, поэтому нам следует делать все возможное, чтобы защитить и сохранить наши зеленые пространства. Мы должны воссоздать природу и вдохновить канадцев и жителей Квебека на конкретные действия в интересах окружающей среды.