Метеослужба Канады восстанавливает push-уведомления после кибератаки

Push-уведомления пока не смогла восстановить сеть метеоданных Weather Network, сообщила головная компания Pelmorex Corp.

Push-уведомления пока не смогла восстановить сеть метеоданных Weather Network, сообщила головная компания Pelmorex Corp.

Директор по коммуникациям и администрированию Pelmorex Карен Хедер отметила, что «некоторые услуги уже запущены и работают, и канадцы также могут ожидать устойчивого восстановления большего количества услуг и информации о погоде». Между тем, уведомления могут вскоре понадобиться, так как к побережью Канады приближается ураган Ли.

Такие оповещения сеть использует для предупреждения о стихийных бедствиях. Они поступают людям в районах, где ожидаются природные катаклизмы.

В настоящее время канадцам рекомендуют следить за сообщениями по другим каналам: по телевизору или на сайте погодной службы.

Инцидент в области кибербезопасности, который нарушил работоспособность ПО связан со сторонним поставщиком программного обеспечения, уточнили в компании.