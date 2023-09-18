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Новости Метеослужба Канады восстанавливает push-уведомления после кибератаки
Méteo

Метеослужба Канады восстанавливает push-уведомления после кибератаки

Виктория Христова Сен 18, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Метеослужба Канады восстанавливает push-уведомления после кибератаки отключены 28 Просмотров

Push-уведомления пока не смогла восстановить сеть метеоданных Weather Network, сообщила головная компания Pelmorex Corp.

Push-уведомления пока не смогла восстановить сеть метеоданных Weather Network, сообщила головная компания Pelmorex Corp.

Директор по коммуникациям и администрированию Pelmorex Карен Хедер отметила, что «некоторые услуги уже запущены и работают, и канадцы также могут ожидать устойчивого восстановления большего количества услуг и информации о погоде». Между тем, уведомления могут вскоре понадобиться, так как к побережью Канады приближается ураган Ли.

Такие оповещения сеть использует для предупреждения о стихийных бедствиях. Они поступают людям в районах, где ожидаются природные катаклизмы.

В настоящее время канадцам рекомендуют следить за сообщениями по другим каналам: по телевизору или на сайте погодной службы.

Инцидент в области кибербезопасности, который нарушил работоспособность ПО связан со сторонним поставщиком программного обеспечения, уточнили в компании.

 

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