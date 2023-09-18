Иммиграция с Александрой Мельниковой. Странные цифры и неожиданные результаты. Выходцы из каких стран занимают первенство в получении статуса ПМЖ?

Главным источником новых иммигрантов в Канаду продолжает быть Индия, за ней следуют Нигерия, Филиппины и Китай.
Всего в Канаду прибыло 263,180 новых иммигрантов в первых двух кварталах 2023 года, из которых более 84,000 имели индийское гражданство.
В прошлом году в Канаду прибыло 437,610 новых постоянных жителей. А вот статистика уже первой половины 2023 года:
Индия – 84, 425
Китай – 18, 760
Филиппины – 14, 450
Нигерия – 10, 180
Афганистан – 7, 670
Соединенные Штаты Америки – 6, 675
Пакистан – 6, 355
Эритрея – 5, 910
Франция – 5, 750
Иран – 4, 840
Та же тенденция прослеживается в пакетах на гражданство:
IRCC обработало 177,415 заявок на гражданство с января по июнь 2023 года; из них более 35,000 были гражданами Индии.
Филиппинцы, нигерийцы, сирийцы и пакистанцы входят в пятерку главных источников новых граждан для Канады.
Принятие гражданства все еще ниже по сравнению с 2022 годом, когда Канада приняла 232,120 новых граждан за тот же период прошлого года.
В 2022 году всего 437,610 человек стали новыми гражданами Канады. Эти данные включают в себя предоставление гражданства, усыновления и возобновления гражданства.
Индия также является главным источником новых иностранных студентов
В первой половине 2023 года Канада приняла всего 434,899 новых иностранных студентов, и более 40% из них были из Индии.
После Индии, Нигерия, Филиппины, Китай и Непал входят в пятерку главных стран-источников новых иностранных студентов, приезжающих в Канаду.
За тот же период прошлого года IRCC одобрило только 292,376 новых заявок на учебные визы. А всего в 2022 году было одобрено 736,627 новых заявок на учебные визы.
Лидируют в студенческий визах граждане следующих стран – Индия, Нигерия, Филиппины, Китай, Непал, Алжир, Иран, Камерун, Гвана, Сенегал, Конго, Франция, Гвинея, Бангладеш, Берег слоновой кости, Пакистан, Колумбия, Бразилия, Мексика и Вьетнам.
Александра Мельникова, лицензированный иммиграционный консультант
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Александра Мельникова, консультант по иммиграции в Канаду, с отдельными лицензиями на провинции Квебек, Саскачеван и Манитоба, а также отдельным правом предоставления услуг в апелляционном трибунале и трибунале по делам беженцев.
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