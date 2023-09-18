В планах – построить около 5000 единиц жилья

Фонд недвижимости солидарности FTQ только что продал своему партнеру Montoni половину долей в проекте Molson, которые ранее принадлежали Selection Group, в рамках финансового оздоровления. Детали сделки не были раскрыты.

Фонд недвижимости солидарности FTQ только что продал своему партнеру Montoni половину долей в проекте Molson, которые ранее принадлежали Selection Group, в рамках финансового оздоровления. Детали сделки не были раскрыты.

Отныне Фонд FTQ и Montoni являются партнерами 50 на 50 в преобразовании этого стратегического участка площадью 102 200 квадратных метров недалеко от центра Монреаля.

30 августа прошлого года Фонд недвижимости FTQ выкупил контрольные пакеты акций в проекте. Последнему тогда принадлежало около 40 % проекта, фонду FTQ и Montoni по 30 % каждому. На конкурсный отбор в округе Пивоваров поступило четыре предложения. Двое были выбраны для перехода к следующему этапу. Аукцион состоялся 26 июля прошлого года. Неизвестно, какую цену заплатило подразделение фонда по недвижимости за приобретение контрольного пакета акций.

«Мы гордимся тем, что являемся частью истории Molson, прошлым, которое войдет в будущее. Это проект, который будет доминировать в Квебеке и Монреале по своему имиджу и по своему влиянию на граждан. Мы с нетерпением ждем продолжения», – говорит генеральный директор, который вступил в должность 19 июня прошлого года. Он заменил Нормана Беланже.

Таким образом, г-н Раймонд заверяет, что подразделение фонда недвижимости не потеряло денег в результате финансового расстройства партнера. “Конечно, этот проект будет выгоден нашим акционерам, я могу вам это обещать».

Масштабный проект, реконструкция района Молсон, как ожидается, займет 10 лет. Ожидается, что работы на первом этапе, заключающемся в обустройстве офисных помещений, начнутся в конце 2023 или начале 2024 года.

На участке есть возможность построить почти 560 000 квадратных метров зданий. Помимо запланированных 5000 единиц жилья, речь идет о строительстве местных магазинов общей площадью 18 500 м2, туристических достопримечательностей, включая музей и пивоварню, прибрежный парк и школу.

В 2019 году компания Molson заработала 126 миллионов на своей старой пивоварне.

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