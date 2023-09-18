В Монреале начинается Неделя Моды

Монреаль в течение недели с 18 по 24 сентября празднует Неделю Моды – жители города и его гости познакомятся с тенденциями, полюбуются на новые модели и смогут приобрести их.

С 18 по 24 сентября в Монреале проходит традиционная ежегодная неделя Моды. В течение недели в центре города и в разных кварталах будут проходить показы мод, концерты, конференции, выставки, посвящённые тенденциям в развитии моды и истории моды и истории дизайна одежды. В неделе моды принимаютс участие многочисленные производители, дизайнерские фирмы, представители школ моды, да и все, кто так или иначе занимается модой в любом её аспекте. Среди участников такие известные марки, как La Vie en Rose, Dreamz, Renuar, Sanana и десятки других. Любопытные выставки студенческих работ ожидаются от разных колледжей и сежепов, как правило, эти выставки позволяют познакомиться с юными дарованиями.

Проводятся конкурсы, ателье, где именитые портные дают уроки и советы, представления новых моделей. Разумеется, парады мод будут проходить каждый день во многих кварталах города.

В ходе недели в разных кварталах проводятся распродажи модной одежды и обуви.

Кроме центра города и Старого Монреаля мероприятия недели проходят в кварталах Гриффинтаун, Маленькая Италия, Монреаль-Нор, Сент-Юбер, Миль Энд, Сент-Анри, Вердан, Кот-де-Неж, Плато и в других. Показы мод будут проводится в парках, на площадях, в помещениях культурных центров и на фабриках одежды, где будут проводиться дни открытых дверей.

Вход на концерты и выставки в рамках недели моды может быть платным и бесплатным, всё зависит от конкретного мероприятия.

С подробностями и расписанием мероприятий недели Моды можно ознакомиться на сайте фестиваля: semainemodemtl.com