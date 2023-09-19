Плаза Saint-Hubert – один из самых крупных коммерческих центров Монреаля

Представляем вашему вниманию один из самых известных и самых больших торговых центров Монреаля – плазу Ст-Юбер, на которой расположены около 400 торговых точек.

Плаза Сен-Юбер (Place Saint-Hubert) – одна из самых популярных торговых улиц в Монреале, которая простирается от станции метро Jean-Talon, которая выходит на улицу Жан-Талон (Jean Talon) до линии железной дороги (точнее, до улицы Bellechasse) около станции метро Rosemont. Посередине этой протяжённой торговой улицы находится станция метро Beaubien. На этой улице вы можете найти множество магазинов, бутиков, ресторанов, кафе и баров, а также посетить театр Plaza или кинотеатр Beaubien. На Place Saint-Hubert также проходят различные культурные и развлекательные мероприятия, такие как фестиваль моды, рождественский базар, хэллоуинский парад и многие другие.

Здесь расположены магазины практически всех известных торговых марок Канады, да и не только Канады. Но чтобы получить право на открытие магазина или фирмы по оказанию услуг на плазе, надо заручиться согласием Общества коммерчечкого развития Плазы Ст-Юбер (Société de Développement de la Plaza St-Hubert), которое координирует деятельность местных торговых заведений вот уже более тридцати лет.

Этот торговый центр или же торговая улица – самаый большой торговый центр в Монреале, хотя его особенностью является то, что все заведения коммерческого центра выходят на улицу, в отличие от стандартных коммерческих центров. То есть, зимой всё же обходить все магазины, бутики, кафе и ресторанчики всё же не очень удобно – каждый раз распахивать зимнюю одежду при входе в помещение и запахиваться, выходя наружу. Хотя от дождя прикрывает большая крыша, которая установлена над тротуаром над большей частью уличного пространства.

Но на самом деле эта улица стала одной из главных коммерческих артерий Монреаля ещё в начале прошлого века, когда здесь появились первые десятки магазинов известных в то время торговых марок, официально же улица получила статус торгового центра в 1981 году. Сегодня эта улица – живой и разнообразный район, который отражает многонациональный характер Монреаля.

Подробности о сотнях заведений, расположенных на этой плазе, можно узнать на сайте plazasthubert.com.

На этом же официальном сайте коммерческого центра Плаза Ст-Юбер можно ознакомиться с условиями аренды помещений и связаться с руководством плазы.