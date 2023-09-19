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Новости В Канаде наложили санкции по Ирану еще на шестерых человек
Iran Canada
Иранский и канадский флаги.

В Канаде наложили санкции по Ирану еще на шестерых человек

Виктория Христова Сен 19, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде наложили санкции по Ирану еще на шестерых человек отключены 41 Просмотров

Санкции еще на шестерых человек наложены в Канаде в связи с подозрением в нарушении прав человека в Иране, 15 сентября сообщает пресс-служба канадского МИД.

Санкции еще на шестерых человек наложены в Канаде в связи с подозрением в нарушении прав человека в Иране, 15 сентября сообщает пресс-служба канадского МИД.

Чиновники посчитали, что эти нарушения носили грубый и систематический характер. Сейчас, после внесения в список, подозреваемые в таких нарушениях люди больше не смогут въезжать в Канаду, одновременно будут проведены поиск и заморозка их банковских счетов в этой стране.

В числе вошедших в санкционный список секретарь верховного совета культурной революции Абдол-Хосейн Хосров Панах и представители Корпуса стражей исламской революции. Всего в этом списке 135 человек.

Это уже 14-й пакет санкций в отношении граждан Ирана за неполный год.

 

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