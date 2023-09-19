Канадские власти обвиняют, что во время переписи они потеряли 1 млн человек

Канадские власти недосчитались примерно 1 млн непостоянных жителей при переписи населения, говорится в отчете CIBC Capital Markets Inc.

Канадские власти недосчитались примерно 1 млн непостоянных жителей при переписи населения, говорится в отчете CIBC Capital Markets Inc.

Официальное число жителей, полученное Статистическим управлением Канады, составляет 925 тыс. человек. В докладе же CIBC утверждается, что только неучтенных непостоянных жителей примерно на 250 тыс. больше, чем в официальных данных.

Исследователи также подсчитали число заявок на продление пребывания в стране и число одобренных заявок. Разница составила 750 тыс.

В Статистическом управлении Канады заявили, что не видят ошибок.

«Мы видим согласованность между всеми этими показателями, — заявил директор Центра демографии Статистического управления Канады Лоран Мартель. — Этой последовательности не было бы, если бы мы пропустили значительную часть населения, какой бы она ни была. Поэтому я уверен в наших цифрах. Есть основания полагать, что нет сильной недооценки демографических оценок, которые мы производим».

Мартель также отметил, что демографические оценки не имеют такой точности, как перепись населения, так как в переписи гораздо больше характеристик.

В 2022 году чистый прирост населения Канады составил 600 тыс. жителей.