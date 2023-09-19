Госдеп США одобрил продажу Канаде боеприпасов и оборудования для БПЛА

Государственный департамент США одобрил потенциальную сделку по продаже Канаде оборудования и боеприпасов для БПЛА на $313,4 млн, 15 сентября сообщило агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Государственный департамент США одобрил потенциальную сделку по продаже Канаде оборудования и боеприпасов для БПЛА на $313,4 млн, 15 сентября сообщило агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Отмечается, что агентство «предоставило требуемую сертификацию», а также «уведомило Конгресс о возможной продаже».

Речь в сделке идет, прежде всего, об оборудовании для ударно-разведывательных беспилотников MQ-9B, выпускаемых корпорацией General Atomics Aeronautical Systems.

Возможная продажа Латвии комплекса береговой обороны стоимостью $110 млн одобрена Госдепартаментом США, 2 мая сообщило управление Пентагона по сотрудничеству в области обороны и безопасности.

Речь идет о продаже прибалтийской стране комплекса с противокорабельными ракетами NSM CDS (Naval Strike Missile Coastal Defense System), а также «сопутствующего оборудования».

«Возможная продажа повысит возможность Латвии противостоять существующим и будущим угрозам в Балтийском море», — отмечается в сообщении управления минобороны США.