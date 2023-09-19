Канада выделила на «поддержку демократии» за рубежом более $400 млн

Свыше $400 млн выделила на поддержку демократии в 2021–2022 годах Канада, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли 15 сентября, сообщила пресс-служба канадского правительства.

Свыше $400 млн выделила на поддержку демократии в 2021–2022 годах Канада, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли 15 сентября, сообщила пресс-служба канадского правительства.

«В 2021–2022 годах Канада выделила $439 миллионов на инклюзивное управление во всем мире, из которых $156 миллионов долларов были специально выделены на поддержку демократических инициатив», — сообщила она в заявлении, приуроченном к Международному дню демократии.

По мнению Джоли, демократия подвергается опасности во всем мире. «К сожалению, сегодня демократия сталкивается с беспрецедентными вызовами во всем мире. Угрозы свободе выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций, а также подрыв целостности информации — всё это способствует размыванию пространства для деятельности гражданского общества», — подчеркнула она.

Напомним, во время борьбы с коронавирусом канадские власти ввели ограничения на перемещение через границу непривитых граждан. Это вызвало масштабные протесты водителей-дальнобойщиков, для которых такая мера означала лишение средств к существованию.

Через несколько дней протестов акция, проходившая возле парламента Канады, была разогнана полицией. Лидеров дальнобойщиков в настоящее время судят.