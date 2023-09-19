Неисправная развязка в Терребонне: застройщик подал в суд на министерство

Застройщик, чьи земли были затоплены в результате строительства развязки в Терребонне, подает в суд на провинциальные власти Квебека на сумму 1,4 миллиона долларов, утверждая, что стал жертвой жестокой кампании со стороны инспекторов Министерства окружающей среды.

Застройщик, чьи земли были затоплены в результате строительства развязки в Терребонне, подает в суд на провинциальные власти Квебека на сумму 1,4 миллиона долларов, утверждая, что стал жертвой жестокой кампании со стороны инспекторов Министерства окружающей среды.

Сага о построенной развязке недалеко от шоссе 640, еще далека от завершения.

Министерство транспорта Квебека (MTQ) уже было обязано в 2015 году восстановить часть совершенно новых сооружений, строительство которых превратило прилегающие территории в настоящее болото.

На него подал в суд застройщик Heritage Terrebonne, владелец земли, который заявил, что не может приступить к строительству квартала на 6000 единиц жилья из-за скопления воды.

Но вот “наследие Терребон” намеревается подать на этой неделе новый иск против генерального прокурора Квебека, утверждая, что компания стала жертвой«жестокости» со стороны министерства окружающей среды.

Компания утверждает, что министерство окружающей среды проводило необоснованные расследования в то время, когда она вела судебный процесс с MTQ по устранению недостатков конструкции развязки.

«В течение почти трех лет “наследие» подвергалось необоснованному уголовному преследованию, основанному на неубедительных доказательствах и собранному незаконным и неправомерным образом”, – утверждает разработчик в заявленном иске.

Heritage Terrebonne утверждает, что следственные действия министерства были направлены на то, чтобы «служить сугубо личным интересам некоторых должностных лиц, выступающих за сохранение этого объекта, и препятствовать развитию на нем какой-либо недвижимости».

Фирма приводит пример биолога, работающего в Министерстве, который якобы участвовал в расследовании, но оказался в «вопиющем конфликте интересов». Чиновник был лично связан с Трастом, «целью которого было сохранение природной среды в регионе Ланодьер», и с другим Трастом, « одна из целей которого-вести борьбу за защиту объекта наследия.

Разработчик также утверждает, что в 2013 году трое следователей «неоднократно незаконно посещали объект для проведения расследований с целью сбора компрометирующих доказательств против наследства, ни разу не получив на это разрешения судьи».

Земли площадью 17 миллионов квадратных футов, принадлежащие Heritage Terrebonne, к северу от шоссе 640 и к западу от шоссе 40, до сих пор не застроены.

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