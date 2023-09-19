Канада нарастила численность студентов-ветеринаров, но недостаточно

Ветеринарная школа университета Калгари вскоре утроит число студентов относительно 2008 года, но это не позволит даже сохранить численность врачей животных в Канаде на текущем уровне, считает профессор ветеринарной медицины Роберт МакКоркелл, курирующий прием студентов.

Ветеринарная школа университета Калгари вскоре утроит число студентов относительно 2008 года, но это не позволит даже сохранить численность врачей животных в Канаде на текущем уровне, считает профессор ветеринарной медицины Роберт МакКоркелл, курирующий прием студентов.

«Даже если провинция Альберты примет на работу всех наших выпускников, недостача все равно составит 500 специалистов», заявил МакКоркелл.

Нехватка ветеринаров в сельском хозяйстве Западной Канады создает растущий кризис. Проблема охватывает весь континент. Ветеринарные школы в Соединенных Штатах расширяются, открываются новые факультеты, но разрыв между спросом на ветеринаров и количеством специалистов растет.

Ветеринарный колледж Калгари увеличит поток студентов до 100 человек в год. В 2023 году набрано 50 учеников. В 2008 году на потоке училось 30 студентов.

Измученные сельские ветеринары увольняются, выгорают и даже кончают жизнь самоубийством. Специалисты, которым часто приходится совмещать несколько должностей в неукомплектованных клиниках, работают в условиях стресса. «Это огромная проблема», — сказала менеджер по клиническому обучению в колледже Лиза Коланджели.

По словам Коланджели «выгорание» ветеринаров является давней проблемой, но в настоящее время ситуация усугубилась. Пандемия усилила стресс. Люди стали покупать много щенков, нуждающихся в ветеринарной помощи и тем самым, довели до крайности многих сотрудников ветеринарных клиник.

В 2022 году журнал The Atlantic осветил ситуацию в статье «Великий ветеринарный дефицит». Множество 60-летних врачей раньше уходят на пенсию, не желая работать еще последние пару лет, борясь с осложнениями эпохи коронавируса.

Уровень самоубийств среди женщин-ветеринаров в три раза выше среднего. Мужчины-ветераны вдвое чаще совершают самоубийства, чем представители других профессий.

Сельское хозяйство особенно страдает из-за трудностей с круглосуточным обслуживанием. Сельские ветеринары не могут скрыться от клиентов. Они встречают их повсюду, куда бы они ни пошли.

МакКоркелл сказал, что замена стареющих ветеринаров не решает всех проблем. Эпоха ветеранов-трудоголиков подходит к концу. «На место ветеринара моего возраста, вышедшего на пенсию, необходимо принять два или три молодых врача. Нам было привычно работать 70 или 80 часов в неделю. Молодёжь сейчас намного умнее. Они так не делают», — сказал МакКоркелл.

МакКоркелл вспоминает, что, когда он учился в ветеринарной школе более 40 лет назад, ожидалось, что в 1990-е годы будет слишком много ветеринаров. «Мы были так неправы», — сокрушается он.