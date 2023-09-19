В Израиле сосчитали всех евреев в мире

Еврейское население мира достигло 15,7 млн человек. Эти цифры были опубликованы в честь еврейского нового года Рош ха-Шана.

Еврейское население мира достигло 15,7 млн человек. Эти цифры были опубликованы в честь еврейского нового года Рош ха-Шана.

Данные показали, что мировое еврейское население выросло примерно на 100 тысяч человек только за последний год.

В нем также говорится, что на долю Израиля приходится 46% мирового еврейства, как и в предыдущем году, при этом 8,5 млн человек проживают в общинах диаспоры.

По данным Times of Israel после Израиля США занимают второе место по численности еврейского населения — около 6,3 млн человек.

В следующие десять стран по численности еврейского населения входят Франция (440 000), Канада (398 000), Великобритания (312 000), Аргентина (171 000), Россия (132 000), Германия (125 000), Австралия (117 200) и Бразилия (90 000).

Еврейское агентство Израиля сообщило, что около 27 000 евреев живут в странах с мусульманским большинством, из них 14 200 — в Турции, 9 100 — в Иране, 2 100 — в Марокко, 1 000 — в Тунисе и 500 — в Объединенных Арабских Эмиратах.

В мире существует 80 стран с еврейским населением от 100 до 10 тыс. человек, согласно оценкам профессора Серджио Делла Перголы из Еврейского университета в Иерусалиме.