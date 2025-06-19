Экспорт вина из США в Канаду рухнул на 93% из-за торговой войны

Экспорт американского вина в Канаду в апреле 2025 года сократился на 93% по сравнению с тем же месяцем прошлого года — это самое резкое годовое падение с 2002 года. Причиной стали ответные меры канадских провинций, которые убрали с прилавков продукцию американских виноделов в ответ на введённые США пошлины на канадские товары.

По данным Бюро переписи населения США, апрельское сокращение стало крупнейшим за более чем два десятилетия и нанесло серьёзный удар по одному из важнейших внешних рынков для американских производителей вина. «Отрасль находится в кризисе. Производство превышает спрос, но сейчас основным фактором остаются тарифы и резкий спад экспорта в Канаду», — заявил Bloomberg исполнительный директор Американской ассоциации экономистов винодельческой отрасли Карл Шторхманн.

В марте несколько канадских провинций приняли меры против американского алкоголя. В Онтарио — крупнейшей по населению провинции Канады — Совет по контролю за алкоголем (LCBO) убрал всю продукцию из США из 677 магазинов. Обычно импорт американского алкоголя в Онтарио составляет около $1 млрд в год. Премьер Онтарио Даг Форд назвал этот шаг «существенным ударом» по США.

10 марта аналогичные меры были приняты в Британской Колумбии, где провинциальные магазины также убрали американскую продукцию с полок. Уже на следующий день витрины были либо пустыми, либо завешаны чёрной тканью с призывами «Покупай канадское вино».

По данным ООН, Канада в 2024 году являлась крупнейшим внешним рынком для американского вина, обеспечивая около трети всего экспорта США в этом сегменте. Несмотря на частичное возобновление импорта, Канада сохраняет 25-процентный тариф на вино из США.

Проблемы зафиксированы и на других направлениях. Так, экспорт американского вина в Китай в апреле упал на 30,5% в годовом выражении — до $4,54 млн, сообщают китайские таможенные органы. Причиной остаются последствия торговых разногласий между Вашингтоном и Пекином: Китай ранее ввёл дополнительные пошлины в размере до 125% на продукцию из США, что с учётом уже действовавших пошлин довело итоговую ставку до 218,9%. Хотя в последующем часть тарифов была снижена, американское вино всё ещё облагается базовой импортной пошлиной в 39%.

Торговая война между США и Канадой привела к драматическому падению экспорта американского вина и создала кризис для винодельческой отрасли США. Ответные меры канадских провинций и сохраняющиеся высокие тарифы продолжают оказывать давление на американских производителей, а похожая ситуация наблюдается и на других ключевых рынках, таких как Китай.

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