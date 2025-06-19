В Сенате США обсуждают умственные способности Джо Байдена: начало слушаний и новые обвинения

В среду в Сенате США началось первое экспертное слушание по вопросу умственных способностей бывшего президента США Джо Байдена в период его президентского срока. Трансляция заседания ведётся на официальном сайте законодательного органа.

Перед членами юридического комитета верхней палаты Конгресса выступили эксперты: Теодор Уолд, научный сотрудник по вопросам права и технологической политики из аналитического центра Heritage Foundation, бывший пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер, а также профессор права Университета Вирджинии Джон Харриссон. Заседание получило название: «Не подходит на должность: как покрывательство Байдена поставило Америку под угрозу и подорвало конституцию».

В ходе слушаний Теодор Уолд заявил:

«Проект по надзору, в совете которого я состою, обнаружил, что администрация Байдена использовала автоподпись (auto pen) для проставления подписи президента Байдена на документах о помиловании, смягчении приговоров, исполнительных указах, президентских прокламациях. Согласно исследованиям проекта, администрация Байдена впервые прибегла к использованию автоподписи уже на пятый день его пребывания у власти — для подписания одной из президентских прокламаций».

Параллельно с этим в общественном поле обсуждается книга «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться ещё раз», написанная журналистами Джейком Тэппером и Алексом Томпсоном. Авторы утверждают, ссылаясь на источники из бывшей администрации, что к 2024 году Байден утратил способность исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях кабинета.

Проблемы Джо Байдена с физическим и ментальным здоровьем отмечались и ранее: уже в первые месяцы президентского срока он упал, поднимаясь по трапу самолёта, затем были падения на сцене, с велосипеда, оговорки и забывчивость. Отрицать умственный упадок президента стало особенно сложно после неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом в конце июня прошлого года, когда телекамеры зафиксировали, как Джилл Байден помогает супругу спуститься с невысокой лестницы в студии. Сам Байден объяснял свои ошибки усталостью и болезнью.

Дональд Трамп, в свою очередь, утверждает, что первая леди не только сопровождала мужа на публике, но и фактически руководила государством, наравне с использованием устройства для автоматической подписи документов, которым якобы пользовались неизвестные лица от имени, но без ведома президента.

Слушания в Сенате США и публикация книги о Байдене подчеркивают сохраняющийся общественный интерес к состоянию здоровья и способностям бывшего президента, а также к прозрачности и методам работы его администрации. Вопросы о реальной роли Байдена в управлении страной и возможном прикрытии его состояния остаются в центре политических дискуссий.

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