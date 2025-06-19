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Новости Монреаль нанимает частных охранников для патрулирования общественных пространств

Монреаль нанимает частных охранников для патрулирования общественных пространств

Степан Артемьевский Июн 19, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 11 Просмотров

Монреаль этим летом запускает новую инициативу по безопасности, направленную на улучшение обстановки и совместного проживания в самых густонаселённых районах города. Начиная с июля 2025 года частные охранники будут патрулировать определённые общественные пространства в районах Виль-Мари, Мерсье-Ошелага-Мезоннёв и Сюд-Уэст, сообщают городские власти.

 

Это решение принимается в условиях роста напряжённости между жителями и людьми, оставшимися без жилья, а также увеличения числа инцидентов и жалоб на безопасность в общественных местах. Город надеется, что присутствие охранников поможет снизить конфликты и сделать общественные пространства более комфортными для всех.

Критика и споры

Однако решение вызвало критику у организаций, которые непосредственно работают с бездомными в Монреале. Многие из них считают, что их мнение не учитывалось при планировании, и сомневаются в эффективности частных охранников как решения проблемы.

«Нас не спрашивали о нашем мнении и не консультировались с нами, — сказала Маржолен Деспар, заместитель исполнительного директора CAP St-Barnabé, которая управляет тремя приютами для бездомных на востоке Монреаля. — Нам просто сообщили, что это будет сделано». Деспар выразила разочарование, отметив, что деньги можно было бы направить на поддержку уже существующих программ помощи и вмешательства.

«Мы не занимаемся помощью. Мы вообще не работаем над созданием связей с людьми, — сказала Деспар о частных охранниках. — Мы действительно занимаемся только наблюдением».

Детали контракта

Шестимесячный контракт стоимостью примерно 733 000 канадских долларов был заключён с охранной компанией B&M Groupe Sécurité inc., базирующейся в Лавале, после проведения тендера. Документы, полученные CBC News, подтверждают детали соглашения: частные охранные бригады будут работать с июля по декабрь 2025 года.

Компания B&M Groupe Sécurité inc. не ответила на запрос о комментариях.

Реакция сообщества

Активисты сообщества утверждают, что решение коренных причин бездомности — например, нехватки доступного жилья и поддержки психического здоровья — было бы более эффективным, чем усиление наблюдения. Они подчёркивают важность построения доверия и оказания прямой помощи уязвимым группам, а не просто мониторинга их деятельности.

Перспективы

По мере подготовки Монреаля к внедрению новых мер безопасности продолжается дискуссия о наилучших способах обеспечения безопасности и гармонии в общественных пространствах города. В то время как некоторые жители поддерживают усиление безопасности, другие опасаются, что это может ещё больше маргинализировать и без того уязвимых людей.

Город не объявил о планах по постоянной оценке или вовлечению сообщества в обсуждение эффективности частных охранных патрулей, что оставляет открытыми многие вопросы относительно долгосрочных результатов этой инициативы.

Решение Монреаля нанять частных охранников для патрулирования определённых районов отражает растущую обеспокоенность по поводу безопасности и совместного проживания, но также подчеркивает разногласия по поводу лучших способов решения сложных проблем, связанных с бездомностью. С началом патрулей этим летом город сталкивается как с надеждами, так и со скептицизмом со стороны жителей и активистов.

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