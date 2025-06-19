Монреаль нанимает частных охранников для патрулирования общественных пространств

Монреаль этим летом запускает новую инициативу по безопасности, направленную на улучшение обстановки и совместного проживания в самых густонаселённых районах города. Начиная с июля 2025 года частные охранники будут патрулировать определённые общественные пространства в районах Виль-Мари, Мерсье-Ошелага-Мезоннёв и Сюд-Уэст, сообщают городские власти.

Это решение принимается в условиях роста напряжённости между жителями и людьми, оставшимися без жилья, а также увеличения числа инцидентов и жалоб на безопасность в общественных местах. Город надеется, что присутствие охранников поможет снизить конфликты и сделать общественные пространства более комфортными для всех.

Критика и споры

Однако решение вызвало критику у организаций, которые непосредственно работают с бездомными в Монреале. Многие из них считают, что их мнение не учитывалось при планировании, и сомневаются в эффективности частных охранников как решения проблемы.

«Нас не спрашивали о нашем мнении и не консультировались с нами, — сказала Маржолен Деспар, заместитель исполнительного директора CAP St-Barnabé, которая управляет тремя приютами для бездомных на востоке Монреаля. — Нам просто сообщили, что это будет сделано». Деспар выразила разочарование, отметив, что деньги можно было бы направить на поддержку уже существующих программ помощи и вмешательства.

«Мы не занимаемся помощью. Мы вообще не работаем над созданием связей с людьми, — сказала Деспар о частных охранниках. — Мы действительно занимаемся только наблюдением».

Детали контракта

Шестимесячный контракт стоимостью примерно 733 000 канадских долларов был заключён с охранной компанией B&M Groupe Sécurité inc., базирующейся в Лавале, после проведения тендера. Документы, полученные CBC News, подтверждают детали соглашения: частные охранные бригады будут работать с июля по декабрь 2025 года.

Компания B&M Groupe Sécurité inc. не ответила на запрос о комментариях.

Реакция сообщества

Активисты сообщества утверждают, что решение коренных причин бездомности — например, нехватки доступного жилья и поддержки психического здоровья — было бы более эффективным, чем усиление наблюдения. Они подчёркивают важность построения доверия и оказания прямой помощи уязвимым группам, а не просто мониторинга их деятельности.

Перспективы

По мере подготовки Монреаля к внедрению новых мер безопасности продолжается дискуссия о наилучших способах обеспечения безопасности и гармонии в общественных пространствах города. В то время как некоторые жители поддерживают усиление безопасности, другие опасаются, что это может ещё больше маргинализировать и без того уязвимых людей.

Город не объявил о планах по постоянной оценке или вовлечению сообщества в обсуждение эффективности частных охранных патрулей, что оставляет открытыми многие вопросы относительно долгосрочных результатов этой инициативы.

Решение Монреаля нанять частных охранников для патрулирования определённых районов отражает растущую обеспокоенность по поводу безопасности и совместного проживания, но также подчеркивает разногласия по поводу лучших способов решения сложных проблем, связанных с бездомностью. С началом патрулей этим летом город сталкивается как с надеждами, так и со скептицизмом со стороны жителей и активистов.

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