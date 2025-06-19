Антикоррупционное подразделение Квебека проводит обыск в штаб-квартире автостраховой компании

Антикоррупционное подразделение Квебека (UPAC) в среду провело обыск в головном офисе провинциальной автостраховой компании Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) в рамках расследования скандала, связанного с запуском онлайн-платформы SAAQclic.

Штаб-квартира SAAQ расположена на бульваре Жан-Лесаж в Квебеке. Утром в среду UPAC подтвердило проведение операции в кратком заявлении, направленном Radio-Canada, и заявило, что не будет предоставлять дополнительной информации.

«Мы не будем раскрывать подробности, чтобы не поставить под угрозу сбор информации, защитить целостность доказательств, а также безопасность и репутацию людей, которые могут быть вовлечены», — говорится в заявлении.

UPAC расследует деятельность SAAQ с конца февраля. Поводом стал хаотичный запуск онлайн-платформы SAAQclic в 2023 году, который привёл к кризису обслуживания клиентов. Отчёт генерального аудитора выявил, что проект SAAQclic превысил бюджет на 500 млн долларов. С апреля проблемы с внедрением платформы стали предметом публичного расследования (комиссия Галланта).

По данным источников Radio-Canada, в операции участвовали около 20 сотрудников UPAC.

В своём заявлении SAAQ сообщила, что полностью сотрудничает с антикоррупционным расследованием.

Вскоре после обнародования информации о перерасходе бюджета министр от партии Коалиция за будущее Квебека подал в отставку.

Подпишитесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий: https://www.youtube.com/@CMGchannelDM и https://t.me/NewsCMG