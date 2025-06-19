Монреаль инвестирует 100 000 долларов в привлечение учёных и исследователей из США

Город Монреаль выделяет 100 000 канадских долларов для привлечения учёных и исследователей, желающих покинуть Соединённые Штаты. Об этом сообщила мэр города Валери Плант в пресс-релизе, отметив, что «нынешняя ситуация» в США предоставляет Монреалю уникальную возможность привлечь мировые таланты.

Президент США Дональд Трамп пытается добиться изменений в университетах, которые, по его словам, стали рассадниками либерализма и антисемитизма, угрожая сократить федеральное финансирование, если учебные заведения не будут следовать его политической повестке. В ответ администрация Плант объединяет усилия с агентством экономического развития Montreal International и городскими университетами, чтобы привлечь ведущих американских учёных.

Половина инвестиций (50 000 долларов) будет направлена Montreal International для привлечения иностранных инвестиций, предпринимателей и специалистов из-за рубежа. Оставшиеся 50 000 долларов пойдут на финансирование пяти исследовательских грантов для докторантов и постдоков, которые хотят переехать в Монреаль.

На прошлой неделе четыре университета Квебека публично призвали провинциальные и федеральные власти активнее работать над тем, чтобы сделать провинцию и страну привлекательным местом для ведущих исследователей со всего мира.

«Сегодня мы подтверждаем нашу приверженность созданию для учёных и исследователей из США динамичной, инклюзивной среды, способствующей инновациям», — говорится в заявлении Валери Плант.

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